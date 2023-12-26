Замминистра экономики Грузии участвовал в переговорах с Кристиной Озган – СМИ

В переговорах с главой Минэкономики, вице-премьером самопровозглашенной республики Абхазия Кристиной Озган, наряду с руководством «Ингури ГЭС», участвовал заместитель министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе. Об этом сообщило издание BMG со ссылкой на сотрудника «Ингури ГЭС».

В пресс-службах «Ингури ГЭС» и Министерства экономики Грузии на телефонные звонки «Эха Кавказа» не отвечают.

Журналисты попросили прокомментировать грузино-абхазские консультации у главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили и спикера парламента Шалвы Папуашвили. Они лишь заявили, что стороны давно сотрудничают по вопросам энергетики и эксплуатации «Ингури ГЭС».

Ранее сама Озган подтвердила, что абхазская и грузинская стороны «провели рабочую встречу» на плотине «Ингури ГЭС». Плотина расположена в Цаленджихском муниципалитете Грузии. Абхазская сторона сообщила, что намерена приступить к реконструкции «Перепадных ГЭС».