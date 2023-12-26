Замминистра экономики Грузии участвовал в переговорах с Кристиной Озган – СМИ

В переговорах с главой Минэкономики, вице-премьером самопровозглашенной республики Абхазия Кристиной Озган, наряду с руководством «Ингури ГЭС», участвовал заместитель министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе. Об этом сообщило издание BMG со ссылкой на сотрудника «Ингури ГЭС».
В пресс-службах «Ингури ГЭС» и Министерства экономики Грузии на телефонные звонки «Эха Кавказа» не отвечают.
Журналисты попросили прокомментировать грузино-абхазские консультации у главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили и спикера парламента Шалвы Папуашвили. Они лишь заявили, что стороны давно сотрудничают по вопросам энергетики и эксплуатации «Ингури ГЭС».
Ранее сама Озган подтвердила, что абхазская и грузинская стороны «провели рабочую встречу» на плотине «Ингури ГЭС». Плотина расположена в Цаленджихском муниципалитете Грузии. Абхазская сторона сообщила, что намерена приступить к реконструкции «Перепадных ГЭС».
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- «Перепадные ГЭС» входят в комплекс «Ингури ГЭС». Сейчас лишь одна, «Перепадная ГЭС-1» полностью восстановлена и может работать на полную установленную мощность – 220 мегаватт. В 2021 году директор «Ингури ГЭС» Леван Мебония говорил о трех остальных ГЭС – «эти гидроэлектростанции находятся на нашем балансе, мы хотим провести их восстановление». Однако абхазские власти планируют передать объект компании «Сухум ГЭС». В этом случае абхазские власти будут получать безвозмездно лишь 20% произведенной электроэнергии.
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