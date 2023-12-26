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Глава абхазского МВД о гибели Карбая: «Ничего скрывать не собираемся»

Темур Карбая, коллаж
Темур Карбая, коллаж

Глава МВД самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут прокомментировал гибель жителя Гальского района, гражданина Грузии Темура Карбая.

Киут сообщил, что все сотрудники, которые могут быть причастны к гибели Карбая, отстранены от выполнения служебных обязанностей – «для того, чтобы не мешали ходу следствия и работе проверяющих органов». По результатам проверки, по его словам, будет принято соответствующее решение.

«По данному вопросу проводится проверка, экспертиза была проведена, результаты экспертизы находятся в прокуратуре. Мы совместно проводим работу. По результатам этой проверки мы ничего скрывать не собираемся. Для меня это очень важно», – сказал Киут.

Глава абхазского МВД также рассказал о совещании, которое он провел в Гальском районе вскоре после назначения.

«Вы наверное слышали, на каких-то тонах диалог проходил. Скорее всего, это было не просто так, наверное я имел какую-то информацию о поведенческой линии тех сотрудников, которые там работают, почему мне так публично пришлось к ним обращаться», – сказал он.

В Тбилиси уверены, что 43-летний гражданин Грузии Темур Карбая стал жертвой жестокого избиения со стороны абхазских сотрудников МВД. Родственница погибшего заявила грузинской службе Радио Свобода, что милиционеры нанесли Карбая множественные травмы - ушибы и переломы.

По версии абхазского МВД, 6 декабря Карбая был задержан у рынка в Гали, после чего «вел себя буйно и пытался нанести себе увечья». В ведомстве говорят, что он был транспортирован в районную больницу «для медикаментозного вмешательства», а утром 7 декабря был отпущен «после проведенной профилактической беседы». В комментарии указано, что Карбая скончался в сухумской больнице 9 декабря, куда днем ранее был доставлен из гальской больницы, в которую обратился «в связи с плохим самочувствием».

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