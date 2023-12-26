Глава абхазского МВД о гибели Карбая: «Ничего скрывать не собираемся»

Глава МВД самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут прокомментировал гибель жителя Гальского района, гражданина Грузии Темура Карбая.

Киут сообщил, что все сотрудники, которые могут быть причастны к гибели Карбая, отстранены от выполнения служебных обязанностей – «для того, чтобы не мешали ходу следствия и работе проверяющих органов». По результатам проверки, по его словам, будет принято соответствующее решение.

«По данному вопросу проводится проверка, экспертиза была проведена, результаты экспертизы находятся в прокуратуре. Мы совместно проводим работу. По результатам этой проверки мы ничего скрывать не собираемся. Для меня это очень важно», – сказал Киут.

Глава абхазского МВД также рассказал о совещании, которое он провел в Гальском районе вскоре после назначения.

«Вы наверное слышали, на каких-то тонах диалог проходил. Скорее всего, это было не просто так, наверное я имел какую-то информацию о поведенческой линии тех сотрудников, которые там работают, почему мне так публично пришлось к ним обращаться», – сказал он.

В Тбилиси уверены, что 43-летний гражданин Грузии Темур Карбая стал жертвой жестокого избиения со стороны абхазских сотрудников МВД. Родственница погибшего заявила грузинской службе Радио Свобода, что милиционеры нанесли Карбая множественные травмы - ушибы и переломы.

По версии абхазского МВД, 6 декабря Карбая был задержан у рынка в Гали, после чего «вел себя буйно и пытался нанести себе увечья». В ведомстве говорят, что он был транспортирован в районную больницу «для медикаментозного вмешательства», а утром 7 декабря был отпущен «после проведенной профилактической беседы». В комментарии указано, что Карбая скончался в сухумской больнице 9 декабря, куда днем ранее был доставлен из гальской больницы, в которую обратился «в связи с плохим самочувствием».