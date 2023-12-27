Лидер «Лело» сообщил о партнерстве с Никой Мелия

Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе в эфире телеканала «Пирвели» сообщил о намерении войти в стратегическое партнерство с экс-председателем «Единого национального движения» (ЕНД) Никой Мелия.

«Никаких переговоров между мной и Никой Мелия, кроме обмена информацией, пока не ведется. Мы общаемся друг с другом, мы оба в политике. Подтверждаю одно, мы с Никой Мелия будем стратегическими партнерами. Как это будет? Прежде всего мы спросим у избирателей. У нас есть задача выпроводить эту власть и создать коалиционное правительство», — заявил Мамука Хазарадзе.

На вопрос, планируется ли создание большого политического центра, Мамука Хазарадзе ответил.

«Мы развиваем нашу партию. Я ищу людей, чьи биография, прошлое, цели совпадают с нашими целями. Я никогда не поддерживал искусственное объединение, никогда этого не делал и никогда не сделаю», — заявил Мамука Хазарадзе.

Напомним, что 27 ноября лидер ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что экс-лидер партии Ника Мелия больше не числится в рядах партии. Позже о своем уходе из партии сообщил и сам Мелия, причина – внутренние разногласия. Оппозиционер сообщил о планах создать новую партию в ближайшее время. На вопрос журналистов, с кем он обсуждает будущее сотрудничество, Мелия ответил, что каждый, для кого неприемлемы олигарх Бидзина Иванишвили и (экс-министр обороны) Давид Кезерашвили, будет рассматриваться как потенциальный партнер.

Вслед за Мелия о своем уходе заявили сотни уже бывших членов «Национального движения» — в Батуми, Зугдиди, Чиатура, Хоби, Каспи, Кахети и Тбилиси.