Около 300 членов тбилисских организаций покидают «Национальное движение»

Вслед за Батуми, Зугдиди, Чиатури, Хоби, Каспи и Кахети, в Тбилиси около 300 членов «Единого национального движения» покинули ряды партии. Также несколько членов ЕНД тбилисского сакребуло заявили о том, что планируют выйти из партии, в том числе Анна Гоголадзе, Бесо Газделиани и Мамука Гугешашвили, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Бывшие члены «Национального движения» заявили о своем выходе из партии накануне, 9 декабря, перед первой средней школой на проспекте Руставели.

Уже бывшие члены партии объясняют, что их пути с «Единым национальным движением» разошлись, поскольку они не согласны с работой менеджмента и методами борьбы нынешнего руководства партии.

Противостояния в «Национальном движении» начались около года назад, когда Леван Хабеишвили и его соратники публично заявили о необходимости проведения выборов председателя партии. Тогда исполняющий обязанности председателя партии Ника Мелия согласился с этим предложением и проиграл на выборах Левану Хабеишвили.

Ника Мелия открыто говорил о неформальном управлении в «Национальном движении», однако, несмотря на это, не принял решения о выходе из партии. Однако решение покинуть «Нацдвижение» он принял несколько дней назад, 7 декабря, заявив, что «идет вперед в будущее», и объявил о создании новой партии. На брифинге в своем офисе Ника Мелия поблагодарил «сотни тысяч сторонников» и заявил, что продолжит борьбу с ними.