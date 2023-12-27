Оппозиция выступает против строительства двух небоскребов в Тбилиси

«Грузинская мечта» планирует обсудить вопрос строительства небоскребов на территории «Лагуна Вере» в ускоренном порядке и принять его до Нового года, утверждает депутат Тбилисского горсовета от «Единого национального движения» Лиле Липартелиани. Соответствующей проект уже представлен в сакребуло, говорит оппозиционер.

«Это вызовет урбанистическую и транспортную катастрофу в столице. Горсовету следует принять эту часть во внимание – какую катастрофу это вызовет для исторической части столицы. Мы ожидаем, что если не мэрия, то сакребуло воспротивится этому. Этот план развития катастрофичен, существующая инфраструктура в столице не может выдержать столь масштабные проекты», – сказала Лиле Липартелиани.

Против проекта выступают и представители «Лело». На пресс-конференции, посвященной этой теме, один из лидеров партии Саба Буадзе назвал конкретные причины, по которым на территории «Лагуны Вере» опасно строить 50-этажные небоскребы:

«В Тбилиси продолжается городской геноцид со стороны Иванишвили и Каладзе, а завтра на сессии горсовета планируется одобрить огромный проект на территории бывшей «Лагуна Вере». Это два 50-этажных небоскреба… Несмотря на огромные риски, мэрия и городской совет Тбилиси планируют дать проекту зеленый свет. С этим проектом связаны проблемы с транспортной точки зрения. Вы знаете, что площадь Героев в любое время суток перегружена, и строительство здесь такого масштаба просто недопустимо. Проблема и с историко-культурной точки зрения – реализация этого проекта нанесет непоправимый ущерб исторической части нашего города, а главное, этот проект запланирован в самом проблемном русле реки Вере, где 13 июня 2015 года произошел сильнейший паводок».

Кроме того, здесь расположено одно из важнейших, исторических «зеленых пространств» города, которое будет уничтожено с началом строительства небоскребов, продолжает Буадзе. Учитывая эти факторы, оппозиция призывает депутатов сакребуло от «Грузинской мечты» отказаться от этого проекта, сказал член «Лело».