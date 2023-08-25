Сегодня на внеочередном заседании тбилисского сакребуло обсуждались проекты пяти небоскребов. Геологи и экологи, пытавшиеся предостеречь городские власти об опасности неконтролируемого высотного строительства, стараниями большинства в зал не попали. Оппозиция в знак протеста покинула заседание, назвав происходящее «экоцидом города» и результатом коррупционной сделки городского правительства и «Грузинской мечты».

Среди рассматриваемых проектов – план строительства большого жилого комплекса в Диди Дигоми. В соответствии с ним, на площади 170 000 квадратных метров должно быть построено 30 жилых небоскребов. По словам лидера «Лело» Сабы Буадзе, автором проекта является бизнесмен Коба Кветенадзе, один из активных доноров «Грузинской мечты».

Еще один проект представляют действующие депутаты большинства Гоча Енукидзе и Нино Цилосани, которые намерены возводить многопрофильные объекты в городской черте. Также на обсуждение заседания был вынесен проект двух небоскребов фонда основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили вблизи Лагуны Вере. Еще один активный жертвователь партии власти Ношреван Наморадзе предлагает снести здание Института физкультуры и построить на его месте 50-этажное здание.

Заседание началось со скандала. Возмущение оппозиции вызвало решение главы собрания не допускать профильных специалистов на заседание. По словам Георгия Ткемаладзе, провокаторам не место в государственном учреждении.

«Вчерашнее заседание комиссии продолжалось семь часов. Там были люди, которые пытались доказать свою правоту с помощью нецензурных выражений. Это не дискуссия – это попытка устроить здесь какое-то шоу. И мы этого не можем допустить», – заявил Ткемаладзе.

Позицию меньшинства обозначила ее представитель Нино Цуладзе, которая сравнила позицию большинства со стеной, демонстративно рассыпав по залу горох:

«За пожертвования и взятки вы продали Тбилиси. Продали потому, что у вас животный страх перед потерей власти. Этими деньгами вы собираетесь продлить свое нахождение у власти на выборах в 2024 году – за счет убийства столицы. Вы стена, и вот вам горох, это лучшая иллюстрация вашего правления».

«Это урбицид, они убивают город!» – заявил представитель партии «Лело» в тбилисском горсовете Вахтанг Сургуладзе.

«Наверное, все прекрасно понимают, что правительственная фракция в совете полностью мобилизована и вопрос строительства уже решен. Утверждать проекты будут 29 человек. Вчера в комиссии были настоящие эксперты, которые увидели реальную опасность как с точки зрения оползней, наводнений, так и с точки зрения сейсмологии. Строения, которые уродуют город и угрожают ему, не могут быть одобрены за один день. В принятии решений должно участвовать все общество. Я не думал, что после трагедии в Шови они еще будут принимать такие жизненно важные решения. Это урбицид, они убивают город! В Тбилиси нет стандартов для высотных зданий. Печально то, что сегодня нам приходится объяснять такие очевидные вещи, хотя, как мы понимаем, большинство решило голосовать вопреки здравому смыслу», – заявил Сургуладзе.

Директор Национального центра сейсмического мониторинга Тея Годоладзе считает, что принятие проекта в таком виде недопустимо.

«Собрались актеры, балерины, спортсмены и решили обсудить и утвердить проект. Господа, это не ваше дело – это дело геологов, сейсмологов и морфологов обсуждать, как развивать город. Нельзя на склонах строить, в руслах и в конусах рек, которые запомнились разрушительным наводнением в 2015 году. Там собираются строить 52 этажа. Они собираются концентрировать людей там, где был масштабный паводок, в русле реки. Должны быть системы предварительного оповещения, потому что там через 5-10 лет может быть наводнение. Это обязательно произойдет», – сказала Тея Годоладзе.

Несмотря на протест оппозиции и специалистов, представители «Грузинской мечты» единогласно проголосовали по спорным проектам и утвердили план первого этапа застройки. По словам председателя сакребуло Ткемаладзе, попытки оппозиции руководствоваться политической повесткой дня обречены на неудачу. Он пообещал, что городской совет примет все проекты, которые будут способствовать экономическому развитию Тбилиси и привлечению инвестиций. Примечательно, что мэр столицы Каха Каладзе отказался присутствовать при обсуждении.

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