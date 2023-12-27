Обострившаяся в канун Нового года внутриполитическая ситуация в Абхазии в последние сутки-двое развивалась непредсказуемым для широкой общественности образом. Вначале днем, во вторник, была распространена информация о том, что заседание сессии абхазского парламента, на котором в четверг 28 декабря планировалось, в частности, ратифицировать абхазско-российское соглашение по госдаче «Пицунда» и принять госбюджет на будущий год, перенесено на среду 27 декабря. И очень скоро на площадке перед парламентом начали собираться противники ратификации. Они даже объявили эту акцию бессрочной. Всю ночь, несмотря на холодную погоду, сотни протестующих простояли у парламента напротив силовиков, согревая себя время от времени речевками и хлопаньем в ладоши и дожидаясь открытия сессионного заседания в 11 утра. И тут вновь неожиданный поворот – распространилась информация, что депутаты парламента, находившиеся внутри здания, после пяти утра приступили к обсуждению вопроса о ратификации.

Около шести утра, когда небо было еще темным, спикер Лаша Ашуба вышел к митингующим на крыльцо здания и объявил, что только что на внеочередном заседании сессии парламентарии ратифицировали соглашение по госдаче:

«Все переживали за эту ситуацию. Также много переживаний было у депутатов парламента, у людей, которые приходили в парламент. Сегодня мы приняли ряд делегаций, обсуждали ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику. Первая опция, связанная с координатами, была принята российской стороной, и мы ее получили. Вопрос оставался за опцией, связанной с «третьими лицами». Была соответствующая встреча представителей власти и оппозиции, на которой мы пришли к консенсусному документу. Это внесение изменений в соответствующие законы. Это – закон о международных договорах, Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что, в случае передачи объекта третьим лицам, соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия. Такое решение было обсуждено между представителями оппозиционных сил и представителями власти. Впоследствии эти решения были направлены в парламент, и мы начали обсуждение с депутатами. Депутаты не хотели голосовать за соглашение только с изменением координат, позже пришли к консенсусу, где депутаты будут голосовать за соглашение, в которое будут внесены и координаты, и невозможность передачи объекта третьим лица. На внеочередном заседании сессии, где присутствовало 28 депутатов, приняли три закона и ратифицировали соглашение 26 голосами. Крики протестующих – позор. Мы приняли все документы в первом, втором и третьем, окончательном чтении.

– И все это в закрытом режиме?

– Мы все соизмерили с Конституцией. Парламент имеет право проводить внеочередное заседание сессии.

– В закрытом режиме?

– Нет, оно было в открытом режиме.

– Журналистов почему не допустили? Хм, понятно. Абхазского телевидения не было потому, наверное. Да, именно так и сказали…

– Это было решение депутатов. На основании регламента можно принять, Асида Георгиевна. Мы лучше, наверное, знаем регламент.

– Это беззаконное решение ваше.

– Это ваше мнение, Асида Георгиевна. Уважаемые друзья, я прошу вас не обострять ситуацию и разойтись».

Позже Асида Шакрыл, бывший омбудсмен Абхазии, выступила перед протестующими, обращаясь к властям:

«Вы несете ответственность за то, что происходит в этой стране.

– Что происходит? Перестаньте провокациями заниматься…

– Тридцать пять депутатов, которые нами жонглируют, огромным населением… Вы как можете, вы себе представляете… На каком основании вы проводите ночью сессию, Лаша Ашуба, ответьте перед своим народом. Нарушая Конституцию страны, нарушая законы и регламент Народного Собрания... Как вы можете?»

Под стать ее возмущению были и многие комментарии, прозвучавшие в абхазском сегменте соцсетей:

«Неслучайно в прошедшем году ушли в мир иной два жреца... Сегодня уничтожили Лыдзаа-ныха (Абхазское святилище в Пицунде). С чем и поздравляю наш народ! 25 имен будут внесены в историю нашего народа как имена 25 Иуд! Хапали под себя».

«Рано или поздно настигнет их Лдзаа! Это черный день в нашей истории».

«Состояние – как после 16 марта 1993-го...»

«А им вообще на это наплевать, вот что самое страшное».

«А днем 28 декабря в рабочей обстановке нельзя было «обезопасить республику», только под покровом ночи это возможно было? Все мы ходим под Богом!»

Но были и другие настроения. Так, общественный деятель Нугзар Агрба написал в Фейсбуке:

«Дорогой народ, нет повода для отчаяния. Вчера было достигнуто многое. В Соглашение внесены весьма существенные поправки. Ваш голос услышан, властям есть над чем подумать. Россия, безусловно, наш великий сосед, который оказывает помощь в строительстве государства. Был найден определенный консенсус, и это уже наш общий успех. С наступающим вас Новым годом!»

Одни его поддержали, в частности лайками, другие оспорили его мнение.

Сегодня же утром президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования». Им также был подписан Конституционный закон о мерах по реализации данного соглашения. Одна из статей закона гласит, что настоящим конституционным законом установлен запрет на передачу третьим лицам в период действия Соглашения или его денонсации объектов, земельных участков и участков акватории моря, на построенные здания, строения и сооружения. Денонсация влечет за собой возвращение в собственность Республики Абхазия объекта, указанного в Соглашении, передачу в собственность Республики Абхазия зданий, строений и сооружений, построенных в соответствии с Соглашением.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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