Кварацхелия в десятке лучших левых нападающих 2023 года

Футболист сборной Грузии и итальянского клуба «Наполи» Хвича Кварацхелия вошел в десятку лучших левых нападающих 2023 года – по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

Хвича оказался на седьмом месте в списке. Возглавляет его Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайтед», а на десятое место попал футболист «Милана» Рафаэль Леао.

Ранее грузинский вингер был признан автором лучшего гола 2023 года в итальянской Серии А.

Хвича Кварацхелия забил победный гол в ворота «Аталанты» в прошлом сезоне, в 26-м туре (11 марта), который был признан сначала лучшим голом тура, затем — месяца, а потом и года.

В октябре же Кварацхелия, занял 17‑е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2023 году. На церемонию награждения Квара пришел со своей супругой Ницей Тавадзе. Перед церемонией награждения Квара заявил: «Я и мечтать не мог, что в один день мне придется прийти сюда».