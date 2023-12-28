«Нет возможности» – Гаглоев о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Вопрос о вхождении Южной Осетии в состав России не снимался с повестки дня, заявил президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев во время итоговой пресс-конференции. При этом он добавил, что «не надо обманывать народ», так как «в нынешней ситуации решить вопрос нет возможности».

«Мы на постоянной связи с российскими коллегами. С повестки он не снимается», – отметил югоосетинский лидер.

По словам Гаглоева, во время встречи он заявил президенту РФ Владимиру Путину, что «осетины предавать не умеют».

«Ответ поступил: «я знаю». И это для нас очень ценно. Владимир Владимирович тоже обычный человек – насколько сложный, настолько он и простой», – сказал Гаглоев.

Он также сообщил, что Южная Осетия провела переговоры с российской стороной по вопросу снятия таможенных пошлин и «вопрос будет решен в положительном ключе».

Кроме того, в Южной Осетии будет налажено собственное производство дронов, говорит Гаглоев.

«Мы наладили сотрудничество с российскими коллегами, и первая группа специалистов заканчивает курсы по управлению и сборке дронов на территории России. По приезду в Южную Осетию они смогут обучать работе с беспилотниками», – отметил он.

Гаглоев говорит, что Москвой и Цхинвали «принимаются все необходимые меры по пресечению движения беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Южной Осетии».