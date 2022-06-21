Договорились договариваться, или Москва открестилась от референдума

Москва не имеет отношения к инициативе бывших югоосетинских властей о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к России, а экс-президент республики не согласовывал этот вопрос с Кремлем. Об этом заявил президент Алан Гаглоев на пресс-конференции в Цхинвале, посвященной итогам поездки югоосетинской делегации в Москву.

Сегодня в Цхинвале состоялась пресс-конференция, посвященная итогам консультаций югоосетинской делегации с официальными лицами в Москве по вопросу референдума о присоединении Южной Осетии к России.

Напомню, президент создал комиссию, а также приостановил действие указа экс-президента Анатолия Бибилова о проведении 17 июля референдума об объединении Южной Осетии и России.

Помимо президента Алана Гаглоева и главы его администрации Алана Джиоева в комиссию вошли должностные лица из команды Бибилова, так или иначе причастные к его проекту: председатель ВС РЮО Олеся Кочиева, спикер парламента Алан Тадтаев, министр иностранных дел Дмитрий Медоев, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, государственный советник президента РЮО Кочиев К.К.

Алан Гаглоев начал пресс-конференцию с главного: российская сторона не была проинформирована о намерении бывших властей провести в Южной Осетии референдум по вопросу объединения с РФ. В ходе консультаций это подтвердили заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Наверное, сюда можно отнести и аналогичное заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. По словам президента, югоосетинская делегация была поставлена в неловкое положение во время консультаций в Москве из-за действий предыдущего руководства республики:

«Нам сказали: покажите хотя бы одно письмо, которое вы отправляли... Ни по линии администрации президента Южной Осетии, ни по линии МИДа республики этого не было сделано. Встает вопрос: как тогда проводились консультации?»

По сути, Москва предъявила югоосетинской делегации претензию в связи с ненадлежащим исполнением Договора о союзничестве и интеграции, обязывающего Цхинвал координировать и согласовать внешнеполитические проекты с государством-патроном. Это значит, что референдум для Москвы не актуален, вопрос о присоединении не рассматривался и никакое окно возможностей не открывалось. Все ложь и провокация товарища Бибилова.

Именно провокация. Перед уходом Анатолий Ильич подсунул Алану Эдуардовичу такую свинью – референдум, который невозможно провести из-за некорректно поставленного вопроса, потому что вопрос плебисцита – «Вы за объединение России и Южной Осетии?» – предполагает массу толкований (объединение в разного рода союзы, экономические и военные блоки и т.п.), что запрещено законом. Но и отменить референдум даже с такой абсурдной формулировкой тоже чревато. Это нарушение закона и повод для Бибилова обрушиться на Гаглоева с обвинениями, будто он сознательно лишил Южную Осетию исторического шанса на вхождение в состав России в то время, как он, Анатолий Бибилов, почти добился…

Ради этого сюжета, не моргнув глазом, экс-президент организовал провокацию против Москвы. Именно так, потому что если негативные последствия для Гаглоева от этой истории неочевидны, то политический ущерб Кремлю на грузинском направлении уже причинен. Кажется, только Путина Анатолий Бибилов не заставил оправдываться.

Вот, собственно, то, о чем говорят итоги консультаций в Москве.

Члены югоосетинской делегации выступили с заявлением, в котором предложили следующий вариант выхода из затруднительного положения:

«С учетом изложенных обстоятельств, уважая стремление Республики Южная Осетия к интеграции и воссоединению с Россией, участники консультаций пришли к единодушному мнению о том, что инициативной группе по проведению референдума следует сформулировать юридически выверенные вопросы, подлежащие внесению на референдум, и обеспечить их широкое общественное обсуждение. С учетом результатов указанного обсуждения уполномоченным органам провести необходимые консультации с российской стороной о формах дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации».

Перевожу на русский: товарищи придумали созвать инициативную группу и пройти всю процедуру заново, начиная с широких общественных обсуждений. В том числе и обязательных по интеграционному договору консультаций со Старой площадью, после которых плебисцит могут и отложить на неопределенный срок.

С точки зрения законодательства решение под стать указу Гаглоева о приостановлении указа Бибилова.

Простите, но инициативная группа – это не постоянно действующий орган. Она стала частью истории в том момент, когда ЦИК приняла от нее документы и направила их президенту. Эта группа более не имеет никакой возможности влиять на вопрос о референдуме и на президентский указ. Это нонсенс.

Председатель Верховного суда Олеся Кочиева, кстати, заявление не подписала. Более того, на пресс-конференции она заявила, что судебный акт о проведении референдума был вынесен строго в соответствии с действующим законодательством. То есть не может быть и речи ни о каком признании неправомерного решения суда, допустившего плебисцит с такой неоднозначной формулировкой вопроса.

Надо признать, участие в консультациях ближайших сподвижников Бибилова никак на них не повлияло. Ни тени сомнений, ни шагу назад. Алан Тадтаев отметил, что референдум необходим народу Южной Осетии:

«Наш народ видит себя и свое будущее только в составе России, и мы донесли эту позицию до наших российских коллег и увидели с их стороны то же понимание».

Представители югоосетинского экспертного сообщества разочарованы: они считают озвученный на пресс-конференции выход из создавшегося положения уж слишком неуклюжим. Такое впечатление, говорят они, что товарищи эксперты, советующие Алану Гаглоеву, как ему выбраться из этой истории, не пекутся о самом президенте.

Местные наблюдатели убеждены: референдум в принципе не актуален в Южной Осетии. Это искусственно созданная повестка с целью перехватить инициативу у Алана Гаглоева, создать отрицательный образ президента.

Но и ему есть чем ответить. Он может создать альтернативную повестку, причем куда более злободневную. Обнародовать акты российских ревизий, предать гласности подробности контрабандного трафика, торговли наградным оружием… Наконец, провести реальное расследование убийства Инала Джабиева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия