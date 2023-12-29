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Кобахидзе обещает, что Грузия будет готова ко вступлению в ЕС к 2030 году

Флаги ЕС и Грузии на митинге в Тбилиси
Флаги ЕС и Грузии на митинге в Тбилиси

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обещает, что «к 2030 году Грузия будет полностью готова стать членом Евросоюза».

«Мы занимаем передовые позиции во всем этом регионе, мы не имеем в виду только Украину, Молдову или Боснию (и Герцеговину), мы имеем в виду и Сербию, Черногорию, государства балканского пространства. По сравнению со всеми другими государствами наша страна далеко продвинулась вперед в плане демократии, прав человека, экономической политики и т.д. Что касается повестки дня ассоциирования, то у нас есть план по полной гармонизации в ближайшие годы. Мы думаем, что через 4-5 лет мы будем готовы к вступлению страны в Евросоюз. Остальное – вопрос политического решения», заявил Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».

Председатель правящей партии прокомментировал и возможное помилование президентом Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. Кроме того, Ираклий Кобахидзе считает, что Саломе Зурабишвили уйдет в отставку и примет участие в предстоящих выборах.

«Одним из основных планов, разрабатываемых их хозяевами (оппозиции), является включение Саломе Зурабишвили вместе с этими субъектами в парламентские выборы. Для этого она может уйти со своей должности в августе-сентябре… Учитывая то, что Саломе Зурабишвили пошла на всё, она может пойти и на это (помилование Михаила Саакашвили)», сказал Кобахидзе.

Напомним, что 14 декабря лидеры стран Евросоюза предоставили Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

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