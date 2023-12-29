В Кахетии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией

Комиссии, созданные в муниципалитетах Кахетии, подсчитывают ущерб, нанесенный сильным ветром. По предварительной информации, без крыш остались не менее 150 зданий. Между тем, государственный представитель региона Георгий Аладашвили утверждает, что дороги в Телави, Кварели и Гурджаани практически полностью очищены от поваленных деревьев.

«Сейчас идет перепись пострадавшего населения, чтобы помощь была оказана вовремя. Речь идет о тех семьях, с чьих домов ветер полностью снес крыши. До Нового года осталось несколько дней, и эти семьи не должны оставаться под открытым небом», – заявил журналистам представитель государства в Кахетии.

28 декабря сильный ветер в Телави, Кварели и Гурджаани полностью или частично сорвал крыши с десятков домов, в том числе многоквартирных, снес линии электропередачи и опорные столбы. Тысячи абонентов остались без электричества.

В результате стихийного бедствия в Ахметском муниципалитете погиб 1 человек. В селе Кистаури железная конструкция автобусной остановки упала на мужчину 80 лет. В связи с произошедшим МВД начало расследование по статье 116 УК (убийство по неосторожности).