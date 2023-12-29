Представительство ЕС в Грузии осуждает передачу России госдачи в Пицунде

Представительство Европейского союза в Грузии публикует в соцсети комментарий в связи с ратификацией парламентом самопровозглашенной республики Абхазия соглашения о передаче России госдачи в Пицунде.
«Европейский Союз полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах международно признанных границ страны. Любое решение, подрывающее территориальную целостность Грузии, каким является попытка передать России земли оккупированного самопровозглашенного региона Абхазия, является незаконным и недействительным», – говорится в сообщении.
Ранее в Госдепе США назвали передачу России госдачи в Пицунде незаконной и призвали Москву соблюдать соглашение о прекращении огня от 2008 года.
- Комплекс госдач в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.
- По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
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