Представительство ЕС в Грузии осуждает передачу России госдачи в Пицунде

Представительство Европейского союза в Грузии публикует в соцсети комментарий в связи с ратификацией парламентом самопровозглашенной республики Абхазия соглашения о передаче России госдачи в Пицунде.

«Европейский Союз полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах международно признанных границ страны. Любое решение, подрывающее территориальную целостность Грузии, каким является попытка передать России земли оккупированного самопровозглашенного региона Абхазия, является незаконным и недействительным», – говорится в сообщении.

Ранее в Госдепе США назвали передачу России госдачи в Пицунде незаконной и призвали Москву соблюдать соглашение о прекращении огня от 2008 года.