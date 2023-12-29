Возникла коллизия – Адгур Ардзинба о решении по госдаче в Пицунде

Лидер оппозиционного Абхазского народного движения «крайне отрицательно» относится к решению парламента самопровозглашенной республики Абхазия, ратифицировавшего соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Об этом Адгур Ардзинба заявил в интервью информагентству «Аиашара»
«В 7 или 6 часов утра можно и нужно собираться, если какая-то чрезвычайная ситуация в стране. Не дай Бог, если что-то такое произойдет, там на время суток никто смотреть не должен», – сказал Ардзинба, критикуя решение, принятое депутатами ранним утром 27 декабря.
Оппозиционер подтвердил, что до утверждения документа проводил консультации с юристами администрации президента, главой Минюста, однако утверждает, что предлагал отложить рассмотрение вопроса.
«Если бы у нас был бы какой-то консенсус, о котором говорил уважаемый спикер (парламента Лаша Ашуба), то депутат парламента, Эрик Рштуни, представитель нашей организации в парламенте в знак протеста не покинул бы парламент и участвовал бы в рассмотрении этих нормативных актов», – сказал Ардзинба.
По словам политика, принятый закон, который ставит абхазскую конституцию и Конституционные законы выше международных ратифицированных соглашений, – «очень хорошая норма». Однако он указал на правовую коллизию, которая по его словам, возникла после решения депутатов.
«В соглашении (о госдаче) написано, что и юрисдикция не принадлежит республике Абхазия, а у нас в Конституции написано, что территория Республики Абхазия неделима, суверенитет распространяется на всю территорию. То есть наши законы, по Конституции, действуют на территории всей республики. Соответственно, если брать эту норму за основу, получается, что юрисдикция Республики Абхазия на этой территории теперь сохраняется», – отметил Ардзинба.
Ранее стало известно, что двое депутатов парламента, Наур Нармания и Инар Гицба проголосовали против ратификации соглашения, а Адгур Харазия, Демур Гогия и Эрик Рштуни в знак протеста покинули заседание.
- Комплекс госдач в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.
- По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
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