Возникла коллизия – Адгур Ардзинба о решении по госдаче в Пицунде

Лидер оппозиционного Абхазского народного движения «крайне отрицательно» относится к решению парламента самопровозглашенной республики Абхазия, ратифицировавшего соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Об этом Адгур Ардзинба заявил в интервью информагентству «Аиашара»

«В 7 или 6 часов утра можно и нужно собираться, если какая-то чрезвычайная ситуация в стране. Не дай Бог, если что-то такое произойдет, там на время суток никто смотреть не должен», – сказал Ардзинба, критикуя решение, принятое депутатами ранним утром 27 декабря.

Оппозиционер подтвердил, что до утверждения документа проводил консультации с юристами администрации президента, главой Минюста, однако утверждает, что предлагал отложить рассмотрение вопроса.

«Если бы у нас был бы какой-то консенсус, о котором говорил уважаемый спикер (парламента Лаша Ашуба), то депутат парламента, Эрик Рштуни, представитель нашей организации в парламенте в знак протеста не покинул бы парламент и участвовал бы в рассмотрении этих нормативных актов», – сказал Ардзинба.

По словам политика, принятый закон, который ставит абхазскую конституцию и Конституционные законы выше международных ратифицированных соглашений, – «очень хорошая норма». Однако он указал на правовую коллизию, которая по его словам, возникла после решения депутатов.

«В соглашении (о госдаче) написано, что и юрисдикция не принадлежит республике Абхазия, а у нас в Конституции написано, что территория Республики Абхазия неделима, суверенитет распространяется на всю территорию. То есть наши законы, по Конституции, действуют на территории всей республики. Соответственно, если брать эту норму за основу, получается, что юрисдикция Республики Абхазия на этой территории теперь сохраняется», – отметил Ардзинба.

Ранее стало известно, что двое депутатов парламента, Наур Нармания и Инар Гицба проголосовали против ратификации соглашения, а Адгур Харазия, Демур Гогия и Эрик Рштуни в знак протеста покинули заседание.