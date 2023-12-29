Абхазский парламент утвердил бюджет на 2024 год

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли во втором окончательном чтении законопроект «О Республиканском бюджете на 2024 год». Документ поддержали все 25 депутатов, присутствовавших на заседании сессии.

Как пишет агентство «Апсныпресс», доходы госбюджета – 15 млрд 526 млн 893,4 тыс. рублей, расходы – 16 млрд 273 млн 010,7 тыс. рублей. Дефицит бюджета – 746 млн 117,3 тыс. рублей.

Финансовая помощь России в 2024 году составит:

в целях социально-экономического развития 3 млрд 900 млн 732,7 тыс. рублей;

в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы – 1 млрд 093 млн 500,0 тыс. рублей;

на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики – 162 млн рублей.

Верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2025 года установлен в сумме 772 млн рублей, а верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам – в сумме 1 млрд 021 млн 439,9 тыс. рублей.