Что ж, судя по всему, затянувшаяся на много месяцев драма вокруг пицундского пансионата закончилась так, как следовало ожидать.

По правде говоря, не очень понятно, вокруг чего такой шум – это всего лишь здравница, каких в Абхазии – десятки, и почему они должны непременно оставаться, как говорится, в «собственности абхазского народа» – не очень понятно. Ну передали дачку россяинам, ну и что с того? Меня спросить – так все остальное тоже надо передать конкретному хозяину.

Это называется «капитализм» – если вы не слышали такое слово. И суть его заключается в том, что у всего на свете должен быть хозяин, и пансионат на побережье – не исключение. Никаким «стратегическим объектом» не может быть гостиница – даже самая хорошая, даже самая историческая.

Потерявши голову, о волосах не плачут. Когда у вас границы охраняют русские и 50% бюджета из России, какой резон горевать по какому-то санаторию?

Понятно, проблема в том, что единственным инвестором в Абхазии является очень опасная и токсичная путинская Россия, но, в конце концов, быть с Москвой – это выбор самих абхазов, ради которого они очень много перенесли. Потерявши голову, о волосах не плачут. Когда у вас границы охраняют русские и 50% бюджета из России, какой резон горевать по какому-то санаторию?

Впрочем, есть одна проблемка – реакция общественности. Протесты, которыми грозились многочисленные противники передачи пицундской дачи России, ушли в свисток. Как говорится, замах на рубль, удар на копейку. И вот это реально опасно.

Ведь нынешнее решение парламента Абхазии – это не просто про санаторий. Это еще и тест на реакцию общества. Что будет, если принять какой-нибудь непопулярный закон, поставить народ перед фактом, сказать «а нам плевать на вашу реакцию, мы примем такое решение, которое сочтем нужным»? Насколько массовыми и опасными для власти могут оказаться потенциальные протесты?

Известно, что в Абхазии очень любят говорить о том, какое у них эффективное и влиятельное гражданское общество, что с ним считаются власти, и если что, как говорится, можем повторить. Это вторая излюбленная тема всеобщего сеанса самовнушения. Первая, которая вне конкуренции, – это о том, что абхазы самостоятельно, без помощи России разгромили Грузию.

Не пытайтесь понять, зачем державе с территорией в 17 млн кв.км. нужен клочок земли в 300 гектаров. Это не дано понять никому. Точно так же 30 лет в Грузии не могут понять, зачем России вообще нужны эти чемоданы без ручки – что Абхазия, что Южная Осетия

Объективности ради скажу, что общественность в Абхазии действительно активная, и там присутствуют элементы демократии. Это нехарактерно для пророссийского пространства, где преобладают авторитарные режимы, но Абхазия – конечно же, исключение из этого правила.

Однако непонятным оставался вопрос, насколько сильным и эффективным окажется общественный протест там, где есть открытый, причем довольно демонстративный, интерес со стороны России? Ведь одно дело – свои, внутренние разборки между различными группировками, которые могут менять политический ландшафт внутри, однако никаким боком не затрагивают интересы России. В конце концов, какая разница Москве, кто будет заправлять в Сухуми – Багапш, Анкваб, Хаджимба или Бжания?

И совсем другое – это то, на чем настаивает Россия. Не пытайтесь понять, зачем державе с населением в 145 млн человек и территорией в 17 млн кв.км. нужен клочок земли в 300 гектаров. Это не дано понять никому. Точно так же 30 лет в Грузии ломают голову и не могут понять, зачем России вообще нужны эти чемоданы без ручки – что Абхазия, что Южная Осетия.

Примите как данность: Москва заинтересована в этой сделке, и ее представители говорят об этом открыто. Вот тут мы и получаем вызов, которого у абхазского общества никогда еще не было, и непонятно, насколько далеко оно пойдет в своих протестах?

Что ж, 27 декабря вполне четко и ясно показало: протест окажется жиденьким, немногочисленным и недолгим. Воевать против Багапша или Анкваба – это всегда пожалуйста. Такая имитация политической жизни очень важна с точки зрения выпуска пара. А там, где приходит серьезный взрослый мальчик, – тут все может быть иначе.

Теперь проблема в том, что вопрос с пицундской дачей – не единственный, который может потенциально вызвать протест в обществе. Впереди гораздо более серьезная вещь – последний бастион абхазского сопротивления. Единственное, что стоит на пути окончательного превращения Абхазии в придаток Краснодарского края.

Глядя на угасание протеста 27 декабря, теперь абхазские власти смогут гораздо спокойнее и быстрее принять главный закон, который официально откроет шлюзы для российской демографической волны, – закон об апартаментах

Глядя на угасание протеста 27 декабря, теперь абхазские власти смогут гораздо спокойнее и быстрее принять главный закон, который официально откроет шлюзы для российской демографической волны, – закон об апартаментах.

Можно себе представить, насколько активно Россия будет давить на абхазский парламент в этом вопросе – уж если ради одной дачи устроили такой натиск, то можно себе представить, какой будет прессинг в вопросе, решение которого практически официально позволит Москве в течение 15-20 лет полностью переварить Абхазию.

Первые признаки того, как именно Москва будет продавливать этот вопрос, уже видны. Впервые за 30 лет Россия потребовала у абхазов оплаты стоимости электроэнергии. Нет, конечно, можно сказать, что политика тут вообще ни при чем, что у Москвы вдруг проснулись рыночные инстинкты, но это, как говорится, рассказы в пользу бедных.

Поставки электроэнергии в Абхазию – бесплатной или, наоборот, платной, изначально полностью были политикой и к экономике не имели никакого отношения. Сегодня вдруг принято решение коммерциализировать эту тему, завтра, если абхазы будут вести себя правильно, снова вспомнят о братских узах между русским и абхазским народами.

Пополнение бюджета, граница, туризм, экспорт сельхозпродукции – все это полностью в руках России, которая одним легким движение пальца может за несколько часов вогнать Абхазию в каменный век

И это лишь один аргумент, который Россия держит в руках. Там средств давления еще столько – выбирай не хочу. Пополнение бюджета, граница, туризм, экспорт сельхозпродукции – все это полностью в руках России, которая одним легким движение пальца может за несколько часов вогнать Абхазию в каменный век.

Что ж, возможно, все это мы увидим очень скоро, возможно, процессы затянутся – Путин сейчас занят в Украине и в какой-то момент может просто забыть о такой мелочи, как Абхазия. Сейчас очень актуален вопрос: как на все это должна реагировать Грузия? Ответ простой – никак. Вообще никак. Молчать в тряпочку. Никаких «абхазских братьев и сестер», никакой благотворительности, никаких поставок бесплатной энергии и никакого ремонта перепадной ГЭС.

В Тбилиси должны четко понять: в этом «жабогадюкинге» у нас нет друзей и союзников. Как говорится, оба хуже. Из этого и нужно исходить,

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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