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Абхазия в ожидании сюрпризов

Тенгиз Аблотия
Тенгиз Аблотия

Что ж, судя по всему, затянувшаяся на много месяцев драма вокруг пицундского пансионата закончилась так, как следовало ожидать.

По правде говоря, не очень понятно, вокруг чего такой шум – это всего лишь здравница, каких в Абхазии – десятки, и почему они должны непременно оставаться, как говорится, в «собственности абхазского народа» – не очень понятно. Ну передали дачку россяинам, ну и что с того? Меня спросить – так все остальное тоже надо передать конкретному хозяину.

Это называется «капитализм» – если вы не слышали такое слово. И суть его заключается в том, что у всего на свете должен быть хозяин, и пансионат на побережье – не исключение. Никаким «стратегическим объектом» не может быть гостиница – даже самая хорошая, даже самая историческая.

Потерявши голову, о волосах не плачут. Когда у вас границы охраняют русские и 50% бюджета из России, какой резон горевать по какому-то санаторию?

Понятно, проблема в том, что единственным инвестором в Абхазии является очень опасная и токсичная путинская Россия, но, в конце концов, быть с Москвой – это выбор самих абхазов, ради которого они очень много перенесли. Потерявши голову, о волосах не плачут. Когда у вас границы охраняют русские и 50% бюджета из России, какой резон горевать по какому-то санаторию?

Впрочем, есть одна проблемка – реакция общественности. Протесты, которыми грозились многочисленные противники передачи пицундской дачи России, ушли в свисток. Как говорится, замах на рубль, удар на копейку. И вот это реально опасно.

Ведь нынешнее решение парламента Абхазии – это не просто про санаторий. Это еще и тест на реакцию общества. Что будет, если принять какой-нибудь непопулярный закон, поставить народ перед фактом, сказать «а нам плевать на вашу реакцию, мы примем такое решение, которое сочтем нужным»? Насколько массовыми и опасными для власти могут оказаться потенциальные протесты?

Известно, что в Абхазии очень любят говорить о том, какое у них эффективное и влиятельное гражданское общество, что с ним считаются власти, и если что, как говорится, можем повторить. Это вторая излюбленная тема всеобщего сеанса самовнушения. Первая, которая вне конкуренции, – это о том, что абхазы самостоятельно, без помощи России разгромили Грузию.

Не пытайтесь понять, зачем державе с территорией в 17 млн кв.км. нужен клочок земли в 300 гектаров. Это не дано понять никому. Точно так же 30 лет в Грузии не могут понять, зачем России вообще нужны эти чемоданы без ручки – что Абхазия, что Южная Осетия

Объективности ради скажу, что общественность в Абхазии действительно активная, и там присутствуют элементы демократии. Это нехарактерно для пророссийского пространства, где преобладают авторитарные режимы, но Абхазия – конечно же, исключение из этого правила.

Однако непонятным оставался вопрос, насколько сильным и эффективным окажется общественный протест там, где есть открытый, причем довольно демонстративный, интерес со стороны России? Ведь одно дело – свои, внутренние разборки между различными группировками, которые могут менять политический ландшафт внутри, однако никаким боком не затрагивают интересы России. В конце концов, какая разница Москве, кто будет заправлять в Сухуми – Багапш, Анкваб, Хаджимба или Бжания?

И совсем другое – это то, на чем настаивает Россия. Не пытайтесь понять, зачем державе с населением в 145 млн человек и территорией в 17 млн кв.км. нужен клочок земли в 300 гектаров. Это не дано понять никому. Точно так же 30 лет в Грузии ломают голову и не могут понять, зачем России вообще нужны эти чемоданы без ручки – что Абхазия, что Южная Осетия.

Примите как данность: Москва заинтересована в этой сделке, и ее представители говорят об этом открыто. Вот тут мы и получаем вызов, которого у абхазского общества никогда еще не было, и непонятно, насколько далеко оно пойдет в своих протестах?

Что ж, 27 декабря вполне четко и ясно показало: протест окажется жиденьким, немногочисленным и недолгим. Воевать против Багапша или Анкваба – это всегда пожалуйста. Такая имитация политической жизни очень важна с точки зрения выпуска пара. А там, где приходит серьезный взрослый мальчик, – тут все может быть иначе.

Теперь проблема в том, что вопрос с пицундской дачей – не единственный, который может потенциально вызвать протест в обществе. Впереди гораздо более серьезная вещь – последний бастион абхазского сопротивления. Единственное, что стоит на пути окончательного превращения Абхазии в придаток Краснодарского края.

Глядя на угасание протеста 27 декабря, теперь абхазские власти смогут гораздо спокойнее и быстрее принять главный закон, который официально откроет шлюзы для российской демографической волны, – закон об апартаментах

Глядя на угасание протеста 27 декабря, теперь абхазские власти смогут гораздо спокойнее и быстрее принять главный закон, который официально откроет шлюзы для российской демографической волны, – закон об апартаментах.

Можно себе представить, насколько активно Россия будет давить на абхазский парламент в этом вопросе – уж если ради одной дачи устроили такой натиск, то можно себе представить, какой будет прессинг в вопросе, решение которого практически официально позволит Москве в течение 15-20 лет полностью переварить Абхазию.

Первые признаки того, как именно Москва будет продавливать этот вопрос, уже видны. Впервые за 30 лет Россия потребовала у абхазов оплаты стоимости электроэнергии. Нет, конечно, можно сказать, что политика тут вообще ни при чем, что у Москвы вдруг проснулись рыночные инстинкты, но это, как говорится, рассказы в пользу бедных.

Поставки электроэнергии в Абхазию – бесплатной или, наоборот, платной, изначально полностью были политикой и к экономике не имели никакого отношения. Сегодня вдруг принято решение коммерциализировать эту тему, завтра, если абхазы будут вести себя правильно, снова вспомнят о братских узах между русским и абхазским народами.

Пополнение бюджета, граница, туризм, экспорт сельхозпродукции – все это полностью в руках России, которая одним легким движение пальца может за несколько часов вогнать Абхазию в каменный век

И это лишь один аргумент, который Россия держит в руках. Там средств давления еще столько – выбирай не хочу. Пополнение бюджета, граница, туризм, экспорт сельхозпродукции – все это полностью в руках России, которая одним легким движение пальца может за несколько часов вогнать Абхазию в каменный век.

Что ж, возможно, все это мы увидим очень скоро, возможно, процессы затянутся – Путин сейчас занят в Украине и в какой-то момент может просто забыть о такой мелочи, как Абхазия. Сейчас очень актуален вопрос: как на все это должна реагировать Грузия? Ответ простой – никак. Вообще никак. Молчать в тряпочку. Никаких «абхазских братьев и сестер», никакой благотворительности, никаких поставок бесплатной энергии и никакого ремонта перепадной ГЭС.

В Тбилиси должны четко понять: в этом «жабогадюкинге» у нас нет друзей и союзников. Как говорится, оба хуже. Из этого и нужно исходить,

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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    Тенгиз Аблотия

    Родился в 1970 году, до 17 лет жил в Сухуми. С 1989 года учился на факультете журналистики в Тбилисском государственном университете.

    В 1990 году начал профессиональную деятельность в информационном агентстве «Ипринда». Впоследствии сотрудничал с «Радио России», Русской службой BBC, грузинским агентством бизнес-новостей GBC-news, телеканалом «ПИК», бизнес-радио «Коммерсант», и многими другими.

    Является блогером «Эхо Кавказа» с июня 2010 года.

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