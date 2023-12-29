В Абхазии создали министерство энергетики и транспорта

Министерство энергетики и транспорта создано в Абхазии. Президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания подписал указ о назначении главой ведомства Джансуха Нанба.

Ранее за энергетику в правительстве отвечала министр экономики Кристина Озган. 22 декабря она провела консультации с грузинской стороной. В оппозиционной организации «Аруаа» заявили, что Озган «должна публично принести извинения или подать в отставку».

Джансух Нанба в прошлом руководил президентской администрацией, был министром по налогам и сборам; 1 ноября 2023 года был назначен первым вице-премьером.