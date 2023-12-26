Визит Кристины Озган в Зугдидский и Цаленджихский муниципалитеты больше не окутан тайной. Сначала абхазские, а затем грузинские СМИ опубликовали информацию о грузино-абхазских консультациях по энергетике. Позже появилась неофициальная информация о переговорах вице-премьера самопровозглашенной республики Абхазия с замминистра экономики Грузии Ромео Микаутадзе.

По данным абхазских СМИ, 22 декабря министр экономики Кристина Озган встретилась с руководством Ингури ГЭС в Зугдиди. Темой разговора были поставки электроэнергии в Абхазию. Власти Грузии четыре дня не комментировали эту информацию, однако после интервью Кристины Озган признали факт встречи.

«На плотине Ингури ГЭС действительно прошла рабочая встреча, в ходе которой обсуждались вопросы выработки электроэнергии в 2024 году. Также мы уточнили нашу позицию о восстановлении перепадных ГЭС – абхазская сторона обозначила свои планы по их восстановлению», – заявила Озган СМИ.

Как рассказал изданию BMG неназванный источник, Кристина Озган находилась в Зугдиди и ее встретил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе.

«Да, с ней Микаутадзе встречался. Министр был из Абхазии, и здесь его встретил высокопоставленный чиновник. Я не присутствовал, хотя это была деловая встреча. Как вы знаете, Россия потребовала оплаты электроэнергии от Абхазии. Они оплатили за ноябрь-декабрь, и, может быть, разговор шел о поставках в зимние месяцы. Разговор также шел об установке счетчиков и улучшении учета (в Абхазии)».

Согласилось ли правительство Грузии поставлять дополнительную электроэнергию в Абхазию, пока неизвестно. В пресс-службах «Ингури ГЭС» и Министерства экономики Грузии на телефонные звонки «Эха Кавказа» не ответили. Директор Ингури ГЭС Леван Мебония сослался на занятость:

«Я сейчас в Абхазии нахожусь, на переговорах, позвоните в пресс-службу», – заявил он «Эху Кавказа».

Журналисты попросили прокомментировать грузино-абхазские консультации главу МИД Грузии Илью Дарчиашвили. Чиновник факта встречи не отрицал, однако подробностями не поделился.

«Могу сказать, что Ингури ГЭС всегда была площадкой для восстановления доверия, для общения разделенных линией оккупации людей. Не исключено, что такая координация необходима для исправного функционирования объекта. Поэтому я знаю, что для успешной работы объекта необходима постоянная связь», – заявил Илья Дарчиашвили.

Напомним, власти Грузии с 2016 года выступали с инициативами восстановления каскада станций Ингури ГЭС за счет бюджета страны. В последний раз об этом в 2019 году заявила министр экономики Натия Турнава.

«У нас есть конкретный план всестороннего развития всего гидроузла Варднили ГЭС. Первый этап был завершен в 2016 году, сейчас мы начинаем выводить проект на мощность 70-х годов прошлого столетия», – заявила Натия Турнава.

По словам главного технического эксперта станции Мириана Калабегашвили, персоналу ничего не известно о состоянии трех заброшенных объектов генерации. Однако в целом техническое перевооружение станции рентабельно, если будет урегулирован вопрос политический, говорит эксперт:

«В прошлом на других перепадных станциях было смонтировано по два агрегата мощностью по 20 мВт каждый, и каскад был в состоянии вырабатывать ежегодно 400 миллионов киловатт часов. После известных событий три объекта генерации были разграблены, и очень важно узнать, сохранились ли турбины, на месте ли подъемные краны, потому что их полная замена очень сложный и дорогостоящий процесс, несмотря на то, что современные средства генерации имеют более высокий КПД. Думаю, Грузии выгодно реабилитировать объект на неподконтрольной территории, даже ценой раздела выработки пополам. На сегодняшний день в Грузии идет широкая кампания против строительства ГЭС, и лишний объект генерации будет весьма кстати. За последние пять лет цены очень выросли, и сейчас неизвестно, во сколько обойдется ремонт, для этого нужна техническая экспертиза энергоузла. По старым ценам восстановление объекта обошлось бы в пределах 80-85 миллионов долларов».

Сегодня в Гальском районе Абхазии функционирует один, самый крупный гидроузел из довоенных четырех. «Перепадная ГЭС-1» полностью восстановлена за счет бюджета Грузии и может работать на установленную мощность – 220 мегаватт. В 2021 году директор «Ингури ГЭС» Леван Мебония говорил о трех остальных ГЭС – «эти гидроэлектростанции находятся на нашем балансе, мы хотим их восстановить». Однако абхазские власти планируют передать объект компании «Сухум ГЭС», обещая взамен получать безвозмездно лишь 20% произведенной электроэнергии.

В целом, согласно энергобалансу Грузии, в нынешнем году выработка превзошла потребление на 700 миллионов кВт·ч. Всего было генерировано 14,2 миллиардов кВт·ч, из них на долю гидроузла Ингури ГЭС пришлось 3,4 миллиарда кВт·ч.

Крупнейшими потребителями энергосистемы Грузии являются Тбилисская сеть ТЭЛАСИ – 2,9 миллиарда кВт·ч, почти столько же пришлось на долю Абхазии – 2,8 миллиарда кВт·ч.

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