Франция: соглашение по госдаче в Пицунде – «незаконное и недействительное»

Франция не признает соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, ратифицированное парламентом самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом говорится в письменном заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции.

«Самопровозглашенные власти грузинского сепаратистского региона Абхазия объявили 27 декабря о так называемой «ратификации» соглашения с Российской Федерацией о передаче ей расположенного в регионе гостиничного комплекса. Франция вновь выражает свою всестороннюю поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ. Любое решение, посягающее на территориальную целостность Грузии, в том числе попытка передачи земель сепаратистского региона Абхазия Российской Федерации, является незаконным и недействительным», — говорится в заявлении.

Ранее с аналогичным заявлением выступило представительство Евросоюза в Грузии.

«Любое решение, подрывающее территориальную целостность Грузии, каким является попытка передать России земли оккупированного самопровозглашенного региона Абхазия, является незаконным и недействительным», – говорится в сообщении.