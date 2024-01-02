Обзор грузинской прессы

Есть ли шанс сформировать коалиционное правительство в Грузии? С таким вопросом газета «Резонанси» обратилась к политологам. Ранее о намерении создать коалиционное правительство, в случае победы на выборах, заявляли представители «Национального движения». Один из респондентов издания – Вахтанг Дзабирадзе считает, что на данном этапе такой перспективы нет.

Перспективы создания коалиционного правительства на данном этапе нет. Но это не значит, что для этого нет ресурсов

«По моим оценкам, учитывая нынешний политический спектр, «Грузинская мечта» победит на этих выборах без каких-либо усилий. Поэтому перспективы создания коалиционного правительства на данном этапе нет. Но это не значит, что для этого нет ресурсов. Теперь все зависит от оппозиции, сможет ли она превыше своих личных амбиций поставить интересы страны. Тогда перспектива создания коалиции существует», – сказал Вахтанг Дзабирадзе в интервью изданию.

Схожего мнения придерживается и политолог Рамаз Сакварелидзе.

«При сегодняшнем раскладе сил правящая партия получит как минимум 35% (голосов избирателей). Много партий с очень небольшим числом сторонников, которые не смогут преодолеть 5-процентный барьер. Голоса мелких партий будут пропорционально добавлены партиям, которые преодолеют порог. При таком раскладе «Мечта» наберет больше половины голосов и ей не потребуется создавать коалицию. Если же партия не наберет больше половины, ей следует сформировать коалицию, то есть выбрать оппозиционные партии-партнеры», – заявил Рамаз Сакварелидзе в интервью изданию.

Итоги 2023 года подвел Народный защитник в разговоре с информационным интернет-агентством Interpressnews. Леван Иоселиани назвал важнейшим событием присвоение Грузии статуса кандидата в ЕС, что, по утверждениям омбудсмена, будет способствовать совершенствованию стандартов в сфере прав человека. Что касается вызовов, одним из основных остается положение граждан, проживающих вдоль разделительной линии, говорит Иоселиани:

«Печальная история недавно убитого Тамаза Гинтури еще раз показала, насколько не защищена безопасность проживающих вдоль линии оккупации, необходимо приложить усилий, чтобы эти люди почувствовали себя в безопасности. В этом, конечно, решающее значение должно иметь государство. Также важно решить их социальные проблемы, потому что у людей, проживающих в такой небезопасной среде, проблемы в социальном направлении, у многих разрушена недвижимость, у многих нет возможности полноценно участвовать в социальных программах. Они предъявляют претензии как к местным, так и к центральным властям, они касаются компенсаций, восстановления поврежденного имущества».

Одной и самых масштабных проблем в Грузии Народный защитник называет положение со свободой СМИ и выражением мнений:

«Мы видели акции, на которых людей арестовывали из-за пустых листков бумаги. Кроме того, были факты ограничения работы журналистов как внутри парламента, так и за его пределами, а также случаи нападений на них, на все это следует обратить особое внимание».

Рассказал омбудсмен и о тяжелых условиях, в которых приходится находиться подопечным домов престарелых.

«Я бывал в приютах для пожилых людей, видел своими глазами, в каких условиях им приходится жить. Во многих случаях условия, в которых они проводят последние годы своей жизни, не выдерживают критики. Стандарты ухода за ними должен быть повышены, и улучшена среда, в которой они живут. Если вы сравните частные дома престарелых и пансионаты с государственными, то обнаружите, что они разные, как небо и земля», – заявил Народный защитник.

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Спортивное интернет-издание Sportall публикует интервью с полузащитником сборной Грузии и «Наполи» Хвичей Кварацхелия. Футболист рассказал о своей встрече с Лионелем Месси на церемонии награждения «Золотой мяч» в 2023 году.

Месси шел ко мне, но я не мог понять, что происходит. Когда он протянул мне руку, я очень растерялся

«Встреча с Месси – история, в которую трудно поверить. После этого Месси для меня радикально изменился, конечно, не как футболист. Трудно найти такого игрока в истории. Месси сидел справа от меня. Внезапно он встал. Мне было интересно, почему он встал, ведь футболистам велели сесть. Месси шел ко мне, но я не мог понять, что происходит. Когда он протянул мне руку, я очень растерялся. Я встал и пожал ему руку. Такой человек, такой замечательный футболист встает, чтобы поздороваться с тобой... он классный человек, и я его очень ценю».

Журналист Андро Хеладзе поинтересовался у футболиста и тем, кого он считает самым сильным своим противником.

«Калабрия (Давиде) всегда хорошо играет, он очень хороший футболист. Кстати, мне часто задают этот вопрос, и я всегда отвечаю, что мне очень тяжело играть против (Джованни) Ди Лоренцо на тренировках, он невероятный игрок... он крутой профессионал, я надеюсь мне не придется играть против него», – сказал Хвича Кварацхелия в интервью изданию.

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