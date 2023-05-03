Сегодня, во Всемирный день свободы печати, грузинские власти поздравили журналистов. Между тем в совместном заявлении профильных НПО говорится о «целенаправленной политике правительства, нацеленной на создание искусственных препятствий в получении информации независимыми и критически настроенными СМИ, дискредитацию профессии журналиста и ослабление доверия к массмедиа».

В нынешнем году мир отмечает 30-ю годовщину Всемирного дня свободы печати. Однако для грузинских СМИ – это грустный юбилей: в мировом рейтинге свободы прессы, составленном «Репортерами без границ», Грузия заняла 77-е место среди 180 стран.

Власти, впрочем, проблем в этой сфере не признают. В сегодняшнем поздравительном обращении спикера парламента Шалвы Папуашвили утверждается, что именно при власти «Грузинской мечты» в Грузии было создано «свободное медийное пространство», что дало журналистской профессии возможность достойного развития.

«Поздравляю с Международным днем свободы печати всех журналистов и представителей СМИ, которые добросовестно служат своей профессии и стране и вносят свой вклад в укрепление грузинской демократии», – написал спикер в соцсетях.

Совершенно иначе считают представители независимых от властей СМИ.

Сегодня у администрации президента Грузии прошла акция с призывом помиловать Нику Гварамия, директора «Мтавари архи». На акции также присутствовали журналисты телеканала «Формула», «ТВ Пирвели», «Публика», «Нетгазети», «Табула» и других СМИ.

Согласно Конституции Грузии, Саломе Зурабишвили является единственным лицом, которое может помиловать любого человека, находящегося в тюрьме, независимо от вида совершенного преступления.

«Я неисправимый оптимист – на мой взгляд, президент ждет подходящего момента... Сегодня мы напоминаем вам, что мы тоже ждем удобного для нее момента, чтобы она предприняла этот шаг», – заявила глава «Ассоциации региональных телерадиовещателей» Натиа Купрашвили.

В совместном заявлении более 40 неправительственных организаций говорится, что «нынешнее судебное разбирательство в отношении Ники Гварамия имело политическую подоплеку и было направлено на подавление критических СМИ». В заявлении отмечается, что возбуждение уголовных дел против основателя «Мтавари архи» ущемляет его право на справедливое судебное разбирательство и создает прецедент сокращения свободного пространства, что влияет на существование плюралистической медийной среды.

«Следует подчеркнуть, что дело Ники Гварамия напрямую связано с седьмой рекомендацией Еврокомиссии, которую еще предстоит выполнить. В связи с этим призываем к более активным усилиям для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой медийной среды, в частности, чтобы уголовные разбирательства против владельцев СМИ соответствовали самым высоким правовым стандартам», – говорится в заявлении.

Положение в Грузии с каждым годом ухудшается, а журналистская деятельность становится все более опасной – в сегодняшнем отчете «Международной прозрачности – Грузия» названы причины системного ухудшения ситуации со СМИ за последний год.

«Улучшение медийной среды находится в прямой связи с политической волей правящей команды. Для этого в первую очередь необходимо освободить осужденного по политическим мотивам медиаменеджера Нику Гварамия. Правительство должно выполнить взятые на себя обязательства: эффективно расследовать преступления, совершенные против журналистов, прекратить агрессивную риторику в отношении СМИ, а госчиновники должны устранить искусственно созданные препятствия для получения информации».

Также организация пишет об участившихся нападениях на журналистов, скрытой слежке за представителями СМИ, исках о защите чести и достоинства, поданных против журналистов с целью заставить их замолчать, ухудшении законодательства, о российской кальке «закона об иноагентах», направленном против СМИ, и о новых правилах аккредитации представителей СМИ в парламенте.

Тема препятствования работе профессиональных СМИ была затронута в сегодняшнем докладе медиаомбудсмена. «Со 2 по 9 марта 2023 года сотрудники правоохранительных органов препятствовали СМИ в осуществлении журналистской деятельности при освещении акций против «Закона об иноагентах», пострадали более 20 журналистов и операторов», отмечено в документе:

«Применялись такие насильственные методы, как распыление перцового баллончика, использование водометов, применение баллончиков с газом, физическое насилие (удары по голове, избиение операторов по спине), словесные оскорбления (нецензурная брань, унижающее достоинство обращение, угрозы расправы), контакт с камерой, насильственное удаление с места съемок, выдворение из здания парламента и т.д.», – читаем мы в отчете.

И хотя с прошлого года Грузия в рейтинге «Репортеров без границ» улучшила место на 12 позиций, следует учитывать, что это прогресс на фоне провального 2021 года, когда Грузия откатилась сразу на 29 позиций – с 60-го на 89-е место. В стране был зарегистрирован «беспрецедентный уровень физического насилия в отношении журналистов», говорилось в прошлогоднем отчете.

Согласно тому же рейтингу, Молдова находится на 28-м месте с 77 баллами. В 2022 году по этим данным страна находилась лишь на 40-м месте.

Что касается Украины, то в этом рейтинге она занимает 79-е место с 62 баллами. Однако следует отметить, что в прошлом году Украина имела всего 55,76 балла и занимала 106-ю позицию в списке.

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