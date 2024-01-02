Сухуми опроверг сведения о списках на лишение гражданства РФ членов НПО

В Сухуми опровергли сообщения о подготовке списков кандидатов на лишение гражданства РФ из числа представителей НПО - в администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия.

Распространенную ведущими телеграм-каналами 1 января 2024 года информацию абхазские власти назвали «ложной» и призвали «не поддаваться на провокации», передает SOVA.

«Руководство и государственные органы управления Республики Абхазии не обладают полномочиями решения вопросов лишения гражданства других государств. Таким образом, очевидно, что упоминаемые сообщения никоим образом не соответствуют действительности и преследуют исключительно негативные, направленные на дестабилизацию цели», - говорится в сообщении.

В заявлении также заявлено, что администрация Аслана Бжания выступает за «единство и согласие» в абхазском обществе.