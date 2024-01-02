Несколько месяцев назад общественно-политический деятель, Герой Абхазии, бывший и.о. премьер-министра Шамиль Адзынба рассказал «Эху Кавказа», что на заседании политсовета партии его избрали сопредседателем НПА, а к концу года намечается ее съезд. Он также упомянул, что многолетний лидер НПА Якуб Лакоба до ухода из жизни летом позапрошлого года неоднократно предлагал ему стать своим преемником.

И вот 26 декабря в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум-Виктория» состоялся восьмой съезд НПА. Его открыл Рафаэль Ампар. Один из старейших руководителей партии Юрий Квициния в своем выступлении сделал исторический экскурс:

«Наша партия была образована еще до войны. Это старейшая партия Абхазии. Организаторами были тогда Махолия Игорь и его друзья. Во время войны и после войны, в разрухе, все материалы были потеряны. Пришлось создавать их заново. Было поручено Анзору Лазба и Рудольфу Чаниа. Большую роль тогда в воссоздании нашей партии сыграли Якуб Лакоба, Тото Аджапуа, Эдуард Пилия, Рудольф Чаниа и другие. Нашу партию, хоть она была зарегистрирована до войны, пришлось заново создавать и регистрировать в 1999 году. И в этом огромную роль сыграл Якуб Лакоба. Он мог без других членов решать очень многие, многие вопросы».

Шамиль Адзынба, которого чуть позже на съезде единогласно изберут председателем НПА, в ходе своего выступления до этого рассказал о предлагаемых изменениях в устав и программу партии:

«Главная идея – партия должна быть мобильной. Для решения каждого вопроса собирать съезд – это накладно, это нелегко. Вот сегодня в маленькой нашей стране 70 делегатов собралось, процент большой, приятно удивили, но все равно многие не смогли приехать. Ну, надеюсь, что мы будем собираться по 300-500 человек, такие времена придут. Но пока есть сложности, и потому мы приняли решение, что для мобильности партии... В нашем действующем уставе, который был принят на седьмом съезде в 2009 году, очень много полномочий было у съезда. Мы сократили их и больше полномочий решили передать политсовету партии».

Адзынба подчеркнул, что НПА будет всегда «держать в тонусе» власть, критиковать ошибки как ее, так и непримиримой оппозиции. По его мнению, истина не бывает только на одной стороне, она обычно посередине. И продолжил:

«Народная партия заявляет – и это отвечает духу партии – об участии в выборах всех уровней. Одна из целей партии – приход к власти законным путем. На уровне депутатов парламента, местного самоуправления, если надо – главы государства, чтобы реализовать идеи и цели нашей партии, ее программы. Сегодня была затронута тема – очень хорошая и правильная тема, про наши ветеранские организации «Амцахара» и «Аруаа». На съезде «Амцахара», когда я был вице-премьером, попросил слово и сказал, что народ наш разделен, это очевидный факт. Это главная причина того, что мы не можем развиваться. При этом разделен народ по вине нас, ветеранов. Мы, знаете, как плохая корова, которая наполнила ведро молока, потом ударила ногой и переворачивает ведро со всем, что там было. Когда я предложил на съезде объединяться, меня поняли и даже были аплодисменты. То же самое было на съезде «Аруаа». Когда меня предложили в политсовет, я отказался. По одной причине – у нас одна армия, она страна, один Верховный главнокомандующий и должна быть одна ветеранская организация, чтобы все взять под контроль, быть над схваткой и не допускать прихода во власть случайный людей».

На съезд были приглашены: от власти – руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, от оппозиционных сил председатель партии «Апсны» Виталий Габния. Оба выступили, при этом последний тактично возразил по поводу объединения ветеранов:

«Мы взяли за основу нашу Конституцию, в которой прописана конкуренция политических элит. Если мы говорим об объединении всех со всеми, то режим получается авторитарный, который в себе несет гораздо больше издержек. И отсутствие у нас политической культуры, исполнения законов – в этом на самом деле основная проблема. Какова будет позиция партии по многим текущим вопросам сегодняшнего дня. Это вопрос апартаментов, госдачи Пицунда. Организация себя обозначила как третья сила, я сделал такие выводы. Ну, если нет возможности ответить здесь и сейчас, если нет, то полагаю, что в ближайшее время это произойдет».

Съезд НПА оказался для общества в тени бурных событий конца прошлого декабря в связи с ратификацией соглашения по госдаче «Пицунда». Но уже в этом году появилось в соцсетях обращение партии, где она поддержала противников соглашения. Вот основные утверждения обращения:

«Парламент окончательно слился с исполнительной властью. …Какая необходимость глубокой ночью решать государственные дела? Дорогие депутаты, если вы уверены, что делаете правильно, делаете полезное дело для народа и государства, почему таким способом? Вы испугались людей, которые, возможно, были и вашими избирателями? Не должны, не имеете права. Ваши коллеги из предыдущих созывов, бывало, работали и под еще большим давлением и ничего, выдержали, работали, решали, принимали законы днем, как положено… Обращаясь к власти, хотим сказать, что не надо «искать ведьм», и требуем не применять санкции к молодым гражданам, выражающих свое мнение. Это их законное право».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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