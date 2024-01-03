Командир «Грузинского легиона» лично опроверг информацию о своей гибели

Командир воюющего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, назвал распространенную информацию о его ликвидации частью российской пропаганды.

Некоторые российские Telegram-каналы распространили новость о том, что боевики российской армии убили Мамуку Мамулашвили в «зоне спецоперации» на Украине. Некие «источники» сообщали, что военный был ликвидирован перед Новым годом.

«Они тешат себя», — сказал Мамука Мамулашвили грузинской службе «Радио Свобода» сегодня, 3 января.

Напомним, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела против Мамуки Мамулашвили и других членов «Грузинского легиона» по статьям о вербовке боевиков-наемников и их участии в вооруженном конфликте.