В Украину доставят икону Святого Георгия из Грузии

Икону Святого Георгия, написанную во имя погибших на Украине грузинских воинов, отправят из Грузии в Украину. Она будет в киевской церкови святого Владимира, где проходят отпевания грузинских воинов, погибших на войне.

Автор иконы - Тамар Гочиашвили, её работа отличается тем, что на ней изображены флаги Грузии и Украины.

Доставить икону в Украину должен член «Грузинского легиона» Гия Шиошвили:

«К сожалению, в Украине нет грузинской церкви, в которой мы могли бы отпевать грузинских героев, павших за Родину. Но это не беда, украинцы нам сказали, что мы можем поставить свою икону во Владимирской церкви. Это было очень уважительно с их стороны. Во соборе будет установлена икона святого Георгия, боровшегося за справедливость», - заявил Гия Шиошвили.