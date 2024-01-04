Оппозиция об отказе властей создавать рабочую группу по выполнению 9 пунктов

Правящая партия не планирует создавать рабочую группу в парламенте, которая бы занялась вопросом исполнения девяти приоритетов, выданных Грузии Брюсселем вместе со статусом кандидата в ЕС, утверждают в части оппозиции. Член партии «Лело» Григол Гегелия считает, что «Грузинская мечта» вовсе не планирует проводить соответствующие реформы.

«Позиция «Лело» всегда заключалась в том, что Грузия не должна упускать ни одного шанса провести реформы. Мы поддерживали и поддерживаем все те реформы, которые обеспечивают большую прозрачность и верховенство закона в этой стране. Независимо от того, какой формат будет создавать «Мечта», будь то группы, работа в комитетском формате или что-то еще, мы должны хорошо понимать, что на самом деле «Мечта» не собирается проводить реформы, это несовместимо с олигархическим режимом, который прислуживает России», — говорит Григол Гегелия.

Так оппозиционер комментирует заявления некоторых представителей партии власти, заявивших, что необходимости в создании рабочих групп нет, поскольку все вопросы могут обсуждаться в рамках парламентских комитетов. Лидер «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе считает, что партия власти отказывается от этого формата, поскольку не желает обсуждать проблемы с оппозицией и неправительственным сектором перед выборами.

«Рабочие группы, в которых будет оппозиция и неправительственный сектор, могут создать серьезные проблемы и дискомфорт правительству «Грузинской мечты». Рабочим группам предоставляется возможность показать (населению страны), что власти ничего не делают и не следуют рекомендациям Евросоюза... Мы получили такую ситуацию – до сих пор оппозиция кричала: - Зачем нам рабочие группы, ведь есть парламентские комитеты. Собственно, правительство повторило это слово в слово, что является цинизмом. Все это указывает на непоследовательность оппозиции и ее ошибки», - заявил Роман Гоциридзе.