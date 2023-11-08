Статус кандидата и девять приоритетов для Грузии – рекомендация Еврокомиссии

Еврокомиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. При этом в докладе о расширении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, указаны девять приоритетов, которые предстоит реализовать Тбилиси.

Часть из них содержится в 12 рекомендациях, опубликованных Еврокомиссией в июне 2022 года, а некоторые являются совершенно новыми.



Грузии, согласно отчету Еврокомиссии, необходимо:

обратить внимание на борьбу с дезинформацией и манипулирование иностранной информацией о ЕС и европейских ценностях;

повысить уровень соблюдения внешней политики и политики безопасности ЕС;

решить проблему политической поляризации, в том числе посредством более инклюзивной законодательной работы с оппозиционными партиями в парламенте, в частности, над законодательством, касающимся европейской интеграции Грузии;

обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс, особенно в 2024 году, полностью выполнить рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ; завершить избирательные реформы, в том числе обеспечить адекватное представительство избирателей – задолго до дня выборов;

улучшить осуществление парламентского надзора, особенно за службами безопасности; обеспечить институциональную независимость и беспристрастность ключевых институтов, в частности, Центральной избирательной администрации, Национального банка и Национальной комиссии по коммуникациям;

завершить и реализовать целостную и эффективную судебную реформу, включая комплексную реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры; полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии и следовать прозрачному и инклюзивному процессу.

обеспечить эффективность, институциональную независимость и беспристрастность Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных; в рамках инклюзивного процесса выполнить рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся этих органов; накопить солидный опыт в расследовании дел, связанных с коррупцией и организованной преступностью.

улучшить текущий план действий по реализации многосекторального, системного подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и в соответствии с прозрачным и инклюзивным процессом с участием оппозиционных партий и гражданского общества.

Улучшить защиту прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собраний и выражения мнений; начать беспристрастное, эффективное и своевременное расследование случаев угроз безопасности уязвимых групп, работников СМИ и активистов гражданского общества, а также привлечь к ответственности организаторов и виновников насилия; консультироваться и взаимодействовать с гражданским обществом, позволяя им значимо участвовать в законодательных и политических процессах и обеспечивая им свободу действий.

Окончательное решение о присвоении Грузии статуса кандидата 27 стран-членов Евросоюза примут на основании рекомендации Еврокомиссии на саммите 14-15 декабря.

В настоящее время статус кандидата на вступление в ЕС имеют Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (2009), Сербия (2009), Турция (1987), Черногория (2008), Украина (2022), Молдова (2022) и Босния и Герцеговина (2022).