Статус кандидата и девять приоритетов для Грузии – рекомендация Еврокомиссии

Еврокомиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. При этом в докладе о расширении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, указаны девять приоритетов, которые предстоит реализовать Тбилиси.
Часть из них содержится в 12 рекомендациях, опубликованных Еврокомиссией в июне 2022 года, а некоторые являются совершенно новыми.
Грузии, согласно отчету Еврокомиссии, необходимо:
- обратить внимание на борьбу с дезинформацией и манипулирование иностранной информацией о ЕС и европейских ценностях;
- повысить уровень соблюдения внешней политики и политики безопасности ЕС;
- решить проблему политической поляризации, в том числе посредством более инклюзивной законодательной работы с оппозиционными партиями в парламенте, в частности, над законодательством, касающимся европейской интеграции Грузии;
- обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс, особенно в 2024 году, полностью выполнить рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ; завершить избирательные реформы, в том числе обеспечить адекватное представительство избирателей – задолго до дня выборов;
- улучшить осуществление парламентского надзора, особенно за службами безопасности; обеспечить институциональную независимость и беспристрастность ключевых институтов, в частности, Центральной избирательной администрации, Национального банка и Национальной комиссии по коммуникациям;
- завершить и реализовать целостную и эффективную судебную реформу, включая комплексную реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры; полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии и следовать прозрачному и инклюзивному процессу.
- обеспечить эффективность, институциональную независимость и беспристрастность Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных; в рамках инклюзивного процесса выполнить рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся этих органов; накопить солидный опыт в расследовании дел, связанных с коррупцией и организованной преступностью.
- улучшить текущий план действий по реализации многосекторального, системного подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и в соответствии с прозрачным и инклюзивным процессом с участием оппозиционных партий и гражданского общества.
- Улучшить защиту прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собраний и выражения мнений; начать беспристрастное, эффективное и своевременное расследование случаев угроз безопасности уязвимых групп, работников СМИ и активистов гражданского общества, а также привлечь к ответственности организаторов и виновников насилия; консультироваться и взаимодействовать с гражданским обществом, позволяя им значимо участвовать в законодательных и политических процессах и обеспечивая им свободу действий.
Окончательное решение о присвоении Грузии статуса кандидата 27 стран-членов Евросоюза примут на основании рекомендации Еврокомиссии на саммите 14-15 декабря.
Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.
Партнеры Киева по Ассоциированному трио, Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта. Документ от имени Грузии подписал премьер Ираклий Гарибашвили.
В мае 2022 года Грузия заполнила опросники, на основании которых в Брюсселе рассмотрели вопрос возможного вступления страны в Евросоюз. 18 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС и заявила, что Грузии статус будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
Брюссель при этом признал европейскую перспективу Грузии, что в Тбилиси назвали «историческим решением». 23 июня рекомендации Еврокомиссии утвердили лидеры стран ЕС.
В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала промежуточный отчет, согласно которому Грузия полностью выполнила лишь три из 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата (избрание независимого народного защитника; гендерное равноправие; выполнение решений Европейского суда по правам человека). В правительстве Грузии же заявляли, что страна выполнила почти все рекомендации для получения статуса кандидата. Выполнению одного условия – деполяризации – помешала «радикальная оппозиция», утверждали власти.
В ЕС при этом критиковали Грузию, в частности, за планы принять закон об «иноагентах», возобновление авиасообщения с Россией, начало процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили и т.д. Брюссель был обеспокоен отступлением Грузии от общей внешней политики ЕС.
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