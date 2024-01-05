За полгода 2023-го Грузия 47 раз запрашивала у Meta информацию о пользователях

За первые 6 месяцев 2023 года правительство Грузии сделало 47 запросов на предоставление информации о личных аккаунтах мета-пользователей, всего запросов было на 149 аккаунтов. Согласно годовому отчету компании Meta, большая часть запросов была сделана всвязи с расследованием уголовных дел, 93,62% запросов, поступивших из Грузии, были удовлетворены, что означает, что Meta предоставила запрошенную информацию грузинским властям.

Речь идет об учетных записях Facebook, Instagram, Messenger, Oculu и Whatsapp. На основе детального юридического изучения каждой заявки холдинг принимает решение о предоставлении информации полностью, частично или непредоставлении вообще, говорят в Meta.

Согласно отчету, число запросов со стороны правительства Грузии выросло в январе-июне 2023 года. За тот же период 2022 года в Meta было подано лишь 27 запросов из Грузии, а в июле-декабре 2022 года — 28.

Грузия – абсолютный лидер по запросам пользовательских данных в регионе Южного Кавказа. От властей Армении за январь-июнь 2022 года Meta получила пять запросов, а от Азербайджана – 15.

За первые шесть месяцев прошлого года Meta получила больше всего запросов из США — до 74 тысяч (73 956) запросов, затронувших аккаунты более 125 тысяч человек. 87,84% запросов было удовлетворено.