Абхазию поставили на паузу на полмесяца. Именно столько продлятся постновогодние каникулы. Поэтому новости только чрезвычайные – аварии, пожары, пробки на абхазо-российской границе и по дороге на озеро Рица. Информационные агентства заполняют свои новостные ленты, считая количество вывезенных из страны цитрусовых, приводя статистику посещаемости достопримечательностей за прошлый год, рассказывая о количестве разводов и о погоде.

Главным происшествием наступившего года стала пропажа девушки, которая, по слухам, страдает провалами в памяти. Она ушла из дома в Сухуме 27 декабря. Пользователи социальной сети призывают на поиски волонтеров и выкладывают информацию о том, что Софию видели в Гулрыпшском и Очамчирском районах. Странно, что правоохранители, обладающие опытом в поисках диверсантов, никак не могут выйти на след обычной девушки и вообще проявляют странную нерасторопность. Только спустя восемь дней после пропажи девушки появилось сообщение, что «личный состав МВД начал подворовой обход в селах Очамчырского района. Сегодня рано утром (5 декабря) в Очамчырском отделе милиции прошло совещание замминистра внутренних дел Беслана Чкадуа с главами Ткуарчалского, Очамчырского, Гулрыпшского и Галского ОВД. Чкадуа поставил задачу найти девушку в кратчайшие сроки».

Плавно перекочевала из года прошлого в наступивший, полемика между властью и оппозицией по событиям 27 декабря, когда парламент под утро проголосовал за ратификацию соглашения по передаче в собственность России государственной дачи в Пицунде и прилегающей к ней территории заповедника. Надо сказать, для людей, которые выросли на песнях военных лет («22 июня, ровно в четыре часа, нам объявили Киев бомбили, так началась война») такой странный выбор времени для проведения заседания сессии ассоциируется с войной, а никак не с работой народных избранников, которые, по замыслу, должны решать актуальные для страны вопросы в открытом режиме и в интересах народа. А так как все произошло под покровом ночи, втайне от общественности, то оппозиция и спикер парламента стали выяснять степень виновности сторон в ратификации данного соглашения. Спикер Лаша Ашуба обвинил лидера оппозиционного движения Адгура Ардзинба в том, что соглашение было принято в результате переговоров оппозиции с исполнительной властью. Надо сказать, что позиция Лаши Ашуба, как спикера, весьма уязвимая, если хоть как-то ориентироваться на Конституцию, предполагающую независимость ветвей власти, среди которых, конечно и законодательная. Это первое. И второе – люди под окнами парламента, требование которых выслушать их проигнорировал спикер, состояли в большинстве своем отнюдь не из членов АНД – здесь были представители и других общественных организаций, молодежь, ученые и общественные деятели. Поэтому лично мне кажется более убедительной версия активистов социальной сети, которые утверждают, что депутаты парламента, проголосовавшие за ратификацию, получили взятки, и именно это стало стимулом для столь дружной поддержки президентской инициативы. Кстати, если вопрос обстоит именно так, то общественность своими протестами только повысила цену депутатского голоса. Между тем, титул самого продажного и коррумпированного в новейшей истории страны парламента у народных избранников седьмого созыва уже есть. Несложно предположить, что с таким парламентом нас ожидает целый каскад глубоких реверансов в адрес Аслана Бжания и по остальным вопросам – энергетика, апартаменты, иноагенты и так далее.

Кстати, в один из телеграм-каналов источником в администрации президента слита информация, что некие списки «неблагонадежных» граждан страны поступили в определенные российские структуры – якобы для лишения гражданства России. Напомню, что большинство граждан Абхазии одновременно являются гражданами России. Глава администрации президента Абесалом Кварчия сделал заявление, объявив, что «руководство и государственные органы управления Республики Абхазии не обладают полномочиями решения вопросов лишения гражданства других государств». И это правда – полномочиями не обладают. Но то, что списки «неблагонадежных» граждан, оппонирующих Аслану Бжания, постоянно поступают на границу, не секрет – российские пограничники, задерживающие граждан Абхазии, не скрывают, что «беседы» проводятся по наводке властей Абхазии. И такими полномочиями мы тоже не наделяли наше внешнеполитическое ведомство.

В новом году массово закрылись АЗС Абхазии. Бензин есть только на АЗС «Роснефти» и на заправочных станциях «Подорожник» (находятся под патронажем премьер-министра Александра Анкваб и министра экономики Кристины Озган). Из объяснения министра экономики следует, что ограничения на ввоз топлива в Абхазию связаны с решением правительства России от 16 декабря, которое наделяет компанию «Роснефть» и ее дочерние структуры исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию. И как-то так случилось, что именно к этому моменту договор с «Роснефтью» был только у «Подорожника».

О том, что правительство России предоставит «Роснефти» и ее дочерним компаниям исключительное право на вывоз из России в Абхазию нефтепродуктов без уплаты экспортных пошлин, было известно еще в ноябре прошлого года. С такой инициативой выступил коллега Кристины Озган в правительстве России замглавы минэкономразвития Дмитрий Вольвач. Они оба являются сопредседателями рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией. Видимо, вопрос монополизации рынка нефтепродуктов был одним из пунктов данной программы. А, может быть, это случайность, и Кристина Озган уже ведет переговоры с Вольвачем о том, чтобы и остальные АЗС получили право на закупку топлива у «Роснефти». Интересно, сколько времени уйдет на переговоры в интересах абхазских предпринимателей у нашего «эффективного менеджера» Кристины Озган? Пока Абхазия на паузе или больше?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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