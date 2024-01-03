После бурной ночи с 26 на 27 декабря прошлого года, которая завершилась под утро на заседании сессии парламента ратификацией абхазско-российского соглашения по госдаче «Пицунда» и принятием трех необходимых для этого законов, а также выступлением спикера Лаши Ашуба перед протестным митингом у стен парламента, прозвучало множество откликов недовольных, в частности в абхазском сегменте соцсетей.

Основной посыл возмущений был направлен, конечно, против власти, доходило даже до проклятий, но мелькало у некоторых и недовольство в адрес политической оппозиции, которая за несколько дней до этого собиралась добиться отзыва президентом из парламента законопроекта о соглашении. А тут еще выступление в СМИ председателя оппозиционной ветеранской ОО «Аруаа» Темура Гулия, который позитивно оценил итоги произошедшего, ибо «встречи с различными общественными объединениями и организациями принесли свои плоды, так как соглашение претерпело ряд изменений… именно мы, абхазский народ, повлияли на принятие правильного и законного решения».

Но прежде всего вспоминали слова Лаши Ашуба перед протестующими на рассвете 27 декабря о том, что заседанию сессии предшествовали встречи и переговоры «представителей власти и оппозиции, на которых мы пришли к консенсусному документу». Кое-кто вспоминал и выступление перед митингующими днем 26 декабря лидера оппозиционной РОО «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинба, где прозвучало предложение передать госдачу в бессрочное пользование российскому президенту Владимиру Путину, что тоже было для радикально настроенных неким отступлением.

И в интервью Telegram-каналу «АИАШАРА» Адгур Ардзинба резко возразил Лаше Ашуба. По его словам, спикер парламента ввел в заблуждение народ Абхазии, говоря о некоем консенсусе с оппозицией:

«Во-первых, хочу сказать, что отношусь крайне отрицательно к тому, что произошло вчера. Заседание Народного собрания – парламента Республики Абхазия, где делегированы представители абхазского народа решать нашу судьбу, принимать решение оцепленными силовиками со щитами, в шесть часов утра – это уже само по себе оскорбительно. Оскорбительно, наверное, должно быть для самих депутатов. В семь часов утра, или в шесть часов утра можно и нужно собираться, если какая-то чрезвычайная ситуация в стране. Не дай Бог, если что-то такое произойдет. Там на время суток никто смотреть не должен… Я вчера с того самого утра находился там на площади, общался со многими депутатами, представителями власти, мы вели определенные переговоры, но на мой вопрос, в чем такая острая необходимость у Республики Абхазия, у наших депутатов принимать это решение столь экстренно, ни один человек ответить не смог. Теперь что касается того, что спикер парламента упоминал меня. Во-первых, спикер парламента Лаша Ашуба ввел в заблуждение народ Абхазии. Я ему полномочий таких упоминать меня на сессии парламента не давал. Слово «консенсус», которое он произнес, от меня он не слышал. Если уж говорить обо мне, если уж наш уважаемый спикер парламента так сильно чтит мое слово, то, что я говорил, и мои договоренности с кем-то, то он бы перенес эту сессию, перенес этот вопрос, то, мы предлагали».

И далее Адгур Ардзинба продолжил:

«На самом деле мы очень много времени потратили на то, Мое предложение и всех моих коллег заключалось в том, чтобы всем нам вместе каким-то образом попытаться исправить то, что натворил глава государства. Подписанное соглашение крайне ущербно. И вот мы искали возможность – с юристами Администрации президента, с министром юстиции и так далее – мы искали юридическую форм, как это все… минимизировать ущерб, скажем так. Там на сто процентов исключить уже не получалось. Какие-то проекты появились, но это все надо было обсуждать. Мое предложение и всех моих коллег, хочу сказать, политических организаций, которые находятся в едином союзе… мы все посоветовались между собой и пришли к тому мнению, чтобы отложить этот вопрос, взять тайм-аут. В том числе для того, чтобы обсудить те наработки, которые мы с юристами на коленках, грубо говоря, проработали и создать согласительную комиссию… Там есть позитивные моменты, это я тоже должен отметить. Допустим, вчера депутаты приняли закон, который ставит наши Конституцию и конституционные законы выше международных ратифицированных соглашений. Это очень хорошая норма, которая и в перспективе нам поможет. Но даже это решение нужно принимать в соответствии с регламентом, в обозначенное время, провести слушания».

30 декабря 2023 г. Лаша Ашуба прокомментировал в «Апсныпресс» интервью Адгура Ардзинба. Вот основные фрагменты из сказанного им:

«Не считаю необходимым комментировать все, что сказал интервьюируемый. Остановлюсь лишь на нескольких пунктах. Каким образом мог уполномочить меня уважаемый председатель АНД в отношении того, что я могу говорить или нет? Меня уполномочили исполнять мои обязанности прежде всего избиратели и депутаты. Сам тезис звучит весьма странно. Наверное, лидер АНД не совсем понял, с какой целью о нем говорили. Хотя упомянул я его, напротив, для того, чтобы подчеркнуть его конструктивную позицию в тот день. Видимо, я все-таки поспешил с выводами. Следующая мысль, высказанная председателем АНД, касалась того, что не все, о чем мы говорили и что делали, передали общественности: «Если сказал «а», надо было сказать и «б». В тот день, действительно, было много встреч и консультаций, которые длились в общей сложности не менее 20 часов, и обо всем рассказать у стен Парламента или с началом заседания сессии не удалось бы. Впрочем, и сам интервьюируемый не рассказал обо всей последовательности событий, происходивших в тот день в комплексе правительственных зданий. Например, председатель АНД не рассказал подробно о переговорах в Администрации Президента Республики Абхазия, которые всем нам показались позитивным сигналом в рамках политического процесса. Также ничего не было сказано и о том, что меня пригласил один из моих коллег в Администрацию Президента Республики Абхазия, где и шли консультации по выработке документов, призванных законодательно закрепить правовые гарантии в интересах абхазской стороны при реализации соглашения и вывести ситуацию из зоны кризиса. Когда мы с группой коллег пришли в Администрацию Президента, нам стало известно, что там уже идет некий переговорный процесс. Оказалось, что предварительные проекты документов уже были подготовлены, и их обсуждали представители власти и оппозиции, в том числе председатель АНД. После общей встречи мы с депутатами вернулись в Парламент, в то время как в Администрации Президента продолжилась работа по доработке обсуждаемых документов, в которой приняли участие и представители оппозиции. По окончании работы представители исполнительной власти и оппозиции пришли в Парламент с тем, чтобы рассказать депутатам о проектах. Председатель АНД лично озвучил проекты разработанных документов коллегам из Парламента, собравшимся в моем кабинете. Предложенные проекты депутаты сочли важными и своевременными и стали обсуждать их уже без представителей других ветвей власти и оппозиции. Справедливости ради надо сказать, что на встрече с депутатами докладчик предлагал отложить эти проекты для доработки, так как у него был ряд сомнений и вопросов технического характера. Кроме того, представители оппозиции упорно просили дать им время для внутрипартийных консультаций – разъяснить проделанную работу и подготовленные проекты документов своим однопартийцам и сторонникам. Наверное, впоследствии им удалось разъяснить суть проектов и найти понимание, но не со всеми представителями протестующих и оппозиции. Отрадно отметить, что некоторые позитивно восприняли новость о принятых дополнительных нормах, качественно изменивших реализацию Соглашения, и они даже прокомментировали эти изменения, за что были подвергнуты жесткой критике. Видимо, критика со стороны соратников не обошла стороной и лидера АНД, поэтому пришлось искать виноватых, и ими оказались, конечно же, депутаты Парламента во главе со Спикером. Ну, что сказать – политика, да и только… Я и мои коллеги никогда не прибегали к вводящим в заблуждение заявлениям и никогда не перекладывали ответственность. Скорее всего, именно Парламент во все времена брал на себя ответственность за происходящее в стране. Так что все тезисы на этот счет, как минимум, несостоятельны. В заключение хотелось бы сказать о том, что впредь я буду еще внимательнее следить за тем, с кем встречаться и что обсуждать. Молодым политикам желаю благополучия в Новом году, который, кстати, будет предвыборным!».

И в тот же день Адгур Ардзинба решил снова откликнуться. И снова несколько фрагментов из отклика:

«Отрадно, что Спикер Парламента наконец признал, что остался глух к нашим двадцатичасовым призывам снять с повестки вопрос госдачи «Пицунда» для дальнейшей проработки. Только надо было это сделать на сессии Парламента, а не постфактум, тогда об этом никто и не говорил бы. Действительно, ни я, ни многочисленные представители интеллигенции, ни бывшие и нынешние депутаты, ни руководители ряда общественных и политических организаций, ни простые граждане или молодежь, которые высказывались против отчуждения в собственность госдачи, давать полномочия или поручения Спикеру не можем… Иногда место красит человека, или, наоборот, человек красит место. А иногда не происходит ни того, ни иного. Видимо продолжать семейные традиции нужно было поручить кому-то другому. Я бы рекомендовал молодому Спикеру беспокоиться больше не о том, что сказал я или о предстоящем «предвыборном» годе. А о том, что он навсегда останется в истории Абхазии, как Спикер, который, вопреки воле народа, инициировал сессию Парламента в 6 утра, в окружении силовиков для отчуждения из абхазской юрисдикции 186 га нашей территории. Сменятся президенты и спикеры, депутаты и политики. А это на все времена останется в памяти людей связано с именами нынешних Президента и Спикера. А касательно остальных лиричных отступлений Спикера, считаю правильным на них не реагировать, так как они просто не серьезны. На первый раз сделаем скидку на незрелость автора. Да и какой смысл впредь тратить время на подчиненного, если решает все равно его начальник!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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