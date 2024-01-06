«Почта Грузии» повысила тарифы на отправку посылок

«Почта Грузии» существенно повысила тарифы на отправку посылок как внутри страны, так и за границу, сообщает BusinessFormula.

Теперь в масштабах Грузии доставка посылок весом до 2 кг на адрес составляет 19 лари, что на 124% выше прежнего тарифа (8,5 лари). Если посылку будут забирать из сервис-центра «Почта Грузии», доставка обойдется в 14 лари.

Кроме того, отменен сервис «малых пакетов», с помощью которых граждане по низким ценам могли отправлять письменную корреспонденцию, документы, фотографии или же небольшие посылки в конвертах определенных размеров. Теперь минимальная стоимость отправления составит 14 лари, независимо от его типа и габаритов.

Что касается заграницы, тариф на отправку килограммовой посылки самолетом в США увеличился на 23 лари и составляет 185 лари. По направлению Греции, Польши, Италии, Турции новый тариф составляет 152 лари.

Новые тарифы начали действовать 3 января и уже отражаются в калькуляторах на сайте «Почты Грузии».