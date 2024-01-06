На телеведущего «Рустави-2» совершено нападение

На ведущего программы «Прайм Хаус» на телеканале «Рустави-2» Георгия Нахтаидзе, 5 января было совершено нападение. Об этом телеведущий сообщил в соцсети.

«Со мной и двумя моими друзьями произошла невероятная история. На парковке площади Орбелиани на нас напали около 30 человек, я никогда не чувствовал себя в такой опасности. Никакие переговоры не дали результата, один из нападавших дважды пытался меня ударить ножом, я чудом увернулся, мы были вынуждены бежать от этой группы и спасаться, мы бежали, нас преследовали и бросали в нас стулья с улицы.

Мы просили людей о помощи, но никто нам не помог, лишь одна девушка остановила машину и (нападавшие) повредили ее автомобиль, прокололи шины. Даже сейчас я не могу прийти в себя, из-за произошедшего, мы действительно чудом выжили.

Я и двое моих друзей оказались одни в центре города перед 30 вооруженными подростками, один из которых находится в тяжелом психологическом состоянии. От этих людей и подобных случаев никто не застрахован, поэтому необходимо своевременно выявить виновных и привлечь их к ответственности!

Спасибо этой неизвестной девушке и таксисту, которые остановили машину посреди дороги и фактически спасли нам жизнь!» - написал Назгаидзе.

Между тем, в МВД сообщают, что по факту нападения начато расследование по статье 151 УК Грузии «Угроза причинением смерти или вреда здоровью, передает SOVA.