Традиционное рождественское шествие «Алило» пройдет в Тбилиси 7 января. После полудня участники соберутся на площади Первой Республики, откуда пройдут через несколько районов города к кафедральному собору Пресвятой Троицы, Самеба. Там шествие завершится, пишет агентство «Новости-Грузия».

С 12:00 движение транспорта будут поэтапно ограничивать на разных участках маршрута шествия – близ площади Республики, на проспекте Руставели, улице Пушкина, Бараташвили, Авлабарской площади, а также на улицах Месхишвили, Гонашвили, Котэ Апхази, Шалвы Дадиани и Самрекло.

Передвижение автомобилей по альтернативным маршрутам будут регулировать сотрудники патрульной полиции. Дороги откроются сразу после окончания рождественского шествия.

Обычай проводить красочное рождественское шествие с песнопениями насчитывает в Грузии уже 15 столетий. В наши дни во время «Алило» в центре Тбилиси верующие собирают пожертвования – сладости, еду и деньги, которые затем распределяют среди неимущих, детей-сирот и по домам престарелых.