Первые лица Грузии поздравили православных с Рождеством Христовым

Президент Саломе Зурабишвили поздравила православных Грузии и всего мира с Рождеством Христовым, пишет SOVA.
«Каждого грузина и каждую православную семью во всем мире поздравляю с Рождеством! Сегодня празднуются истина, любовь и доброта, несущие свет миру. Желаю всем вам благополучия и любви к своим семьям и нашей стране.
Поздравляю с Рождеством Христовым!», - написала глава государства в сети Х.
Народ Грузии поздравил и премьер Ираклий Гарибашвили, отметив, что Рождество - это торжество любви и добродетели.
«Рождество - один из величайших праздников православного мира, который мы в Грузии отмечаем с искренней радостью. Рождество Иисуса Христа - это праздник любви и добродетели, который мы все встречаем с верой в будущее и с ожиданием добра.
Я хочу пожелать вам счастья, радости и прогресса! Да прибудут милость Господа и мир с нашей родиной и каждым из вас!», - отметил глава правительства.
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