Первые лица Грузии поздравили православных с Рождеством Христовым

Президент Саломе Зурабишвили поздравила православных Грузии и всего мира с Рождеством Христовым, пишет SOVA.

«Каждого грузина и каждую православную семью во всем мире поздравляю с Рождеством! Сегодня празднуются истина, любовь и доброта, несущие свет миру. Желаю всем вам благополучия и любви к своим семьям и нашей стране.

Поздравляю с Рождеством Христовым!», - написала глава государства в сети Х.

Народ Грузии поздравил и премьер Ираклий Гарибашвили, отметив, что Рождество - это торжество любви и добродетели.

«Рождество - один из величайших праздников православного мира, который мы в Грузии отмечаем с искренней радостью. Рождество Иисуса Христа - это праздник любви и добродетели, который мы все встречаем с верой в будущее и с ожиданием добра.

Я хочу пожелать вам счастья, радости и прогресса! Да прибудут милость Господа и мир с нашей родиной и каждым из вас!», - отметил глава правительства.