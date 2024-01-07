Андрия Джагмаидзе: Сталин действительно изображен на одной из икон Самеба

Глава пресс-службы Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе подтвердил, что создатель тоталитарной системы Иосиф Сталин действительно изображен на одной из икон Святой Матроны в кафедральном соборе святой Троицы – Самеба, передает SOVA.

По словам Джагмаидзе, на иконах встречаются даже те персоны, от лица которых в адрес церкви и ее последователей звучали оскорбления и велись гонения.

«Есть фреска, на которой изображен Диоклетиан (римский император с 20 ноября 284 года по 1 мая 305 года - ред.). Контекст другой, но есть прецеденты, что даже великие гонители церкви могут быть изображены на иконах», - заявил глава пресс-службы Патриархии.

С вопросом по этому поводу агентство обратилось к Джагмаидзе после того, как пользователь сети Лаша Гогоберидзе опубликовал в своей соцсети видеоматериал, на кадрах которого икона в Кафедральном соборе святой Троицы - Самеба и на ней изображен Иосиф Сталин. Подобное видео опубликовал и глава НПО SovLab Георгий Канделаки.

На комментарий главы пресс-службы Патриархии Грузии отреагировал протоиерей Илья Чигладзе. По его словам, Диоклетиан изображен на иконах как гонитель и убийца Святого Георгия, чего нельзя сказать, отмечает он, в случае с изображением Сталина.

«Единственная суть и цель изображения Сталина на иконе Матроны - это распространить среди людей идею о том, что Сталин был скрытым глубоко верующим человеком и действовал «по благословению» Святой Матроны и что он был христианином, идущим путем по наставлению святой. Этот миф был придуман КГБ в период религиозного возрождения в 1980-х годах и широко распространялся среди православных, чтобы под мантией религиозности помочь Сталину и Советской империи проникнуть в слепые и необразованные религиозные массы. И они добились результата на отлично. А вы, Андрей, вы - аморальный российский агент, Андрия Джагмаидзе!», - написал протоиерей.