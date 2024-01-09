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В Абхазии продолжаются поиски 29-летней Софии Олейник

София Олейник (коллаж)
София Олейник (коллаж)

Поиски 29-летней Софии Олейник в Абхазии не прекращаются, сообщили в МВД самопровозглашенной республики.

Поисковые мероприятия начались 27 декабря. По предварительной информации, 7 января Софию Олейник видели в селе Адзюбжа Очамчирского района. На данный момент никакой информации о местонахождении женщины нет, сообщили в пресс-службе абхазского МВД.

В поисках Олейник задействованы сотрудники Очамчирского, Гульрипшского и Гальского РОВД, сухумского УВД, а также руководители оперативных подразделений Центрального аппарата МВД. К поискам привлечены курсанты школы милиции и кинологическая служба.

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