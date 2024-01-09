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Иванишвили сможет выдвигать кандидата в премьеры Грузии

Бидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили

Выдвигать кандидата в премьер-министры Грузии отныне сможет Бидзина Иванишвили – миллиардер, занявший должность почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта».

В новом уставе «Мечты», утвержденном 30 декабря, сказано: «[Политсовет] утверждает кандидатуру премьер-министра по представлению почетного председателя партии».

В документе также указано, что съезд партии «может выбрать почетным председателем партии человека, внесшего особый вклад в развитие страны и партии».

Почетный председатель партии, согласно уставу, является её «главным политическим советником». Он сможет созывать заседание политсовета.

  • 30 декабря Иванишвили на съезде «Грузинской мечты» заявил о своем возвращении в политику. Главной целью миллиардер назвал не усиление партии перед парламентскими выборами, а «защиту чрезмерно окрепшей команды от человеческих искушений».

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