Иванишвили сможет выдвигать кандидата в премьеры Грузии

Выдвигать кандидата в премьер-министры Грузии отныне сможет Бидзина Иванишвили – миллиардер, занявший должность почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта».

В новом уставе «Мечты», утвержденном 30 декабря, сказано: «[Политсовет] утверждает кандидатуру премьер-министра по представлению почетного председателя партии».

В документе также указано, что съезд партии «может выбрать почетным председателем партии человека, внесшего особый вклад в развитие страны и партии».

Почетный председатель партии, согласно уставу, является её «главным политическим советником». Он сможет созывать заседание политсовета.