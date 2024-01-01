Возвращение Бидзины Иванишвили стало поводом для первой бурной дискуссии наступившего года. В оппозиции уверяют, что это не спасет «Грузинскую мечту» от поражения на выборах. Однако некоторые эксперты полагают, что выборы – не главный мотив решения Иванишвили.

Ровно 3 года назад Бидзина Иванишвили заявил о намерении дистанцироваться от активных политических процессов. Возвращение основателя партии стало неожиданностью для многих делегатов съезда.

Причины своего решения Иванишвили подробно изложил в своем обращении. По его словам, главной из них является слабость оппозиции. Поэтому растут риски конфликта и коррупции в правящей партии. При этом он дал ясно понять, что пришел именно из-за этого, а не из боязни поражения на выборах.

Почетный председатель «Грузинской мечты» несколько назвал оппозицию разгромленной, а представители оппозиции в ответ дружно написали в соцсетях, что возвращение Иванишвили в политику не спасет правящую команду от поражения на выборах.

Возвращение олигарха в политику произошло в силу осознания неизбежного поражения, убежден председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили:

«Мы выиграем главную битву, грузинский народ победит! В 2018 году народ победил и Иванишвили «вернулся», пролил слезы и обещал народу процветание… «обналичил» свое и снова «ушел»! Говорил, что, если не случится катастрофы, больше не вернется. И вот это для него катастрофа - мы получили статус кандидата в Евросоюз! После очередной большой неудачи он снова вылез из норы, опасаясь потери власти. Что он сделал за 11 лет, что снова позволяет себе просить поддержки?!» – написал Хабеишвили на странице в Facebook.

Официальное возвращение в ряды правящей команды не отменяет проблемы теневого правления, заявил депутат «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе.

«Во-первых, он и сейчас не занимает в партии никакого поста, и не является лицом, принимающим решения. Во-вторых, даже если он избран почетным председателем, он не имеет права вмешиваться в повседневную работу конституционных органов. Так что давайте не будем способствовать его легитимации, говоря, что он официально вернулся в политику. Узурпация власти советником действительно является новинкой в политической истории», – написал Роман Гоциридзе в Facebook.

Если Иванишвили находится под санкциями наших европейских партнеров, то как он собирается ввести страну в Евросоюз? - отреагировал на возвращение в политику бывшего премьер-министра один из лидеров «Лело» Мамука Хазарадзе.

«На съезде Иванишвили признал, что находится под санкциями Америки и Европы, и также то, что он является теневым правителем. Как он собирается вести нашу страну в Евросоюз? Это был съезд проигравшей пророссийской партии, он исполнил приказ Путина, итогом которого стало возвращение испуганного Бидзины. Именно по этой причине российской политике в Грузии будет положен конец, и именно потому мы победим вместе с грузинским народом», – написал политик в соцсетях.

В свою очередь, экс-премьер «Грузинской мечты» и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария, приветствовал возвращение Иванишвили в политику.

«Оправдание было слабым, вызов принят. Всех с Новым годом!» – написал Гахария в соцсети.

В свою очередь, политолог Гия Хухашвили не увидел никакой политической логики в возвращении Иванишвили, и назвал две причины, по которым, по его мнению, тот принял неожиданное решение.

«Грузинская мечта» не нуждалась в его возвращении в предвыборных целях. Поэтому я не нахожу здесь логики, а вижу только личные мотивы, тревоги и риски. Во-первых, у него есть проблемы с личным благополучием и безопасностью, поэтому и решил минимизировать риски путем приобретения политического иммунитета. Согласитесь, было бы странно, если бы кто-то на западе решился на санкции в отношении председателя правящей партии страны-партнера. Другая причина кроется в сказанном им на съезде: в «Грузинской мечте» появились определенные группы интересов, люди заработали много денег, а большие деньги порождают большие амбиции. Похоже, управлять этими людьми на расстоянии стало весьма проблематично. Следовательно, он столкнулся с риском ослабления и потери власти внутри системы, и было принято решение вернуть стабильность системе методом ручного управления».

Исходя из вышесказанного, эксперт не исключает перестановок и даже арестов в рядах правящей партии. Впрочем, как подчеркнул Хухашвили, этим шагом олигарх решает проблемы собственного благополучия, но никак не государства.

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