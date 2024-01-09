Икону с изображением Сталина в Тбилиси облили краской

Икону святой Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина в тбилисском Соборе Святой Троицы (Самеба) облили краской. Видео из церкви опубликовала гражданская активистка Ната Перадзе.

Неизвестно, является ли это протестной акцией самой Наты Перадзе. Патриархия Грузии инцидент пока не комментировала.

Напомним, что икону с изображением Сталина в Соборе Святой Троицы обнаружили прихожане. В ГПЦ заявили, что на иконах встречаются изображение даже тех персон, которые оскорбляли церковь и ее последователей и вели на них гонения. Однако часть общества выступает категорически против размещения подобной фрески в главном соборе Тбилиси.

Выяснилось, что икону в дар тбилисскому храму передали лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.

Согласно открытым источникам, изображение повторяет сюжет иконы, которая в 2008 году некоторое время находилась в Храме святой равноапостольной княгини Ольги в Стрельне Петродворцового района Санкт-Петербурга. Как утверждал инициатор ее создания, игумен Евстафий (Жаков), она «канонична, так как обладает всеми атрибутами святого образа». Возмущение прихожан заставило его убрать с видного места в дальний угол храма, а после он и вовсе забрал ее домой.

Икона описывает встречу Сталина со святой Матроной Московской, которая якобы произошла во время Второй мировой войны, когда немцы подступали к Москве. Однако независимые российские богословы и историки уверенно заявляют, что эта икона полностью является частью пропаганды Кремля и Русской Церкви и никакой встречи Сталина и Матроны в действительности не было, пишет издание Jam News.