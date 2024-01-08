История иконы с изображением Сталина вызвала скандал в Грузии. Многие, в том числе и верующие, сочли ее появление кощунством. В ГПЦ же полагают, что публикации на эту тему в разгар празднования Рождества являются провокацией.

Одним из первых информацию о существовании иконы с изображением Сталина распространил исследователь института Sovlab Георгий Канделаки.

«Икона с изображением Иосифа Сталина, инициатора уничтожения независимости Грузии и создателя советской тоталитарной системы, находится в Соборе святой Троицы. Еще один успех российской машины информационной войны», – написал он 7 января.

Согласно открытым источникам, изображение повторяет сюжет иконы, которая в 2008 году некоторое время находилась в Храме святой равноапостольной княгини Ольги в Стрельне Петродворцового района Санкт-Петербурга. Как утверждал инициатор ее создания, игумен Евстафий (Жаков), она «канонична, так как обладает всеми атрибутами святого образа». Возмущение прихожан заставило его убрать с видного места в дальний угол храма, а после он и вовсе забрал ее домой.

«Праздник хотят осквернить скандалом уже не первый раз», – отреагировал на публикацию глава службы по связям с общественностью Патриархии Андриа Джагмаидзе. По его словам, не впервые на иконы попадают «великие гонители церкви»:

«Главное, что я вижу из этой истории – что этот вопрос был поднят в день Рождества. Уже не первый раз праздник хотят омрачить скандалом, посеять смуту в сердцах людей вместо того, чтобы праздновать Рождество. То, что такая иконография повторяет российскую, вопрос второстепенный. Но если даже так, то она называется иконой Матроны, а не Сталина, как если где-то на фреске святого Георгия изображен Диоклетиан, то это не икона Диоклетиана. Сегодняшний день выбран специально, и помните, такие попытки будут и в другие праздники», – написал он в соцсетях.

Сегодня выяснилось, что икону с изображением Иосифа Сталина Собору Святой Троицы в Тбилиси передал пророссийский «Альянс патриотов». Об этом заявила генеральный секретарь партии Ирма Инашвили.

«Почему на иконе святой Матроны изображен Сталин? На этой иконе изображен один из эпизодов его жизни – встреча с матроной Московской, когда представитель безбожного режима, правитель, вынужден был встретиться со святой и поговорить о положении на фронте», – подчеркнула политик.

Все это, по мнению Георгия Канделаки, свидетельствует о том, что ГПЦ следует в фарватере российской церкви и политики.

«Появление этой иконы говорит об успешности гибридной войны РФ. Сам сюжет изображения основан на лживой истории КГБ о том, что Сталин был глубоко верующим человеком и слушал преподобных Матрон».

Появление иконы пришлось не по душе некоторым священнослужителям Собора Святой Троицы. По словам настоятеля собора отца Теймураза, то, что икона находится в храме, нежелательно:

«В России распространена легенда о Сталине, который якобы обратился за помощью к Матроне. По моему убеждению, она для православного мира не является таким авторитетом, чтобы ей поклоняться в церкви. Что касается Сталина, то он для меня диктатор, лишивший Грузию независимости. Для кого-то он является спасителем, такова действительность», – заявил он в интервью телеканалу «Формула».

Специалисты указывают на усиливающееся связи ГПЦ и РПЦ, считая, что появление иконы в храме неслучайно. По словам теолога Гочи Барнова, реакция ГПЦ на происходящее весьма показательна:

«Важен контекст: можно в качестве борьбы света со злом изобразить на иконе и дьявола, и дракона, и великих гонителей церкви, но здесь заложен совершенно иной смысл, что якобы Сталин был глубоко верующим. Но это же не так: человек, расстрелявший и отправивший в лагеря тысячи священнослужителей, превративший храмы в склады, а Церковь – в филиал КГБ, не имеет право изображаться в положительном качестве, это кощунство, поэтому считаю, что этому иконостасу не место в храме».

Согласно неофициальной информации, ГПЦ уже приняло решение об удалении иконы из храма. Иконы «Альянса патриотов» не впервые удаляют из церкви. В августе 2020 года два лидера «Альянса патриотов», тайно провезли в Илорский храм икону Богородицы, что стало причиной скандала в Абхазии. Позже икона была возвращена на контролируемую властями Грузии территорию.

Напомним, по данным опроса 2015 года, проведенного в Грузии Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC), 29% опрошенных положительно относятся к Сталину, а около 22% относятся скорее положительно, чем отрицательно, что составляет более половины респондентов. Из них 40% считают, что Сталин был верующим человеком, и столько же слышали о Сталине хорошее или в основном положительное в своей семье или школе.

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