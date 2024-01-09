Израиль – ключевой пункт визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток. США пытаются не допустить разрастания конфликта на весь регион. Для этого главе американской дипломатии пришлось уже в четвертый раз отправиться в ближневосточное турне. Камнем преткновения остается жесткая позиция Израиля, отвергающего любые призывы к прекращению огня до полного уничтожения ХАМАС.

Визит американского госсекретаря на Ближний Восток подошел к кульминационной точке – вечером 8 января Энтони Блинкен приземлился в Израиле, до того посетив Турцию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Все эти страны заняли жесткую антиизраильскую позицию в конфликте между еврейским государством и базирующейся в Секторе Газа палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и некоторых других странах. Главная претензия к Израилю – большие жертвы среди гражданского населения анклава в ходе операции «Железные мечи». Теперь Блинкен пытается убедить как сам Израиль, так и исламский мир в необходимости деэскалации ситуации и недопущения выхода боевых действий за пределы Газы.

«Я только что прибыл из ряда стран региона, Турции, Греции, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, и я хочу иметь возможность поделиться тем, что я услышал от лидеров этих стран, с президентом Израиля, с премьер-министром, а также с кабинетом министров. Нам есть о чем поговорить, в частности о пути вперед».

Разговор явно выдался непростым – Израиль придерживается крайне жесткой позиции в вопросе о том, на каких условиях он готов свернуть боевые действия в Секторе Газа. Главное из этих условий – уничтожение группировки ХАМАС, а для этого, как считают в руководстве страны, потребуются месяцы, что неизбежно будет сопровождаться потерями и среди мирного населения, так как боевики используют жителей Газы в качестве живого щита. Президент Израиля Ицхак Герцог также обратил внимание американского госсекретаря на недопустимость антиизраильской кампании и обвинений в этнических чистках:

«В четверг в Международном суде в Гааге начнется разбирательство, в ходе которого Южная Африка предъявила иск Израилю якобы за геноцид. Нет ничего более нелепого, чем это утверждение. На самом деле, наш враг – ХАМАС. Именно они призывают к разрушению и уничтожению государства Израиль, единственного национального государства еврейского народа. Конвенция против геноцида была принята международным сообществом после худшего злодеяния в истории человечества – Холокоста, которое было направлено конкретно против евреев, еврейского народа, с целью уничтожения еврейской нации. И устав ХАМАСа во многом идентичен. И мы противопоставим лицемерию ЮАР наше неотъемлемое право на самооборону, в рамках которого мы делаем все возможное, в чрезвычайно сложных обстоятельствах на местах, чтобы гарантировать, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения. Мы предупреждаем, рассылаем листовки, мы используем все средства в рамках международного права, чтобы вывести людей, чтобы мы могли раскрыть этот огромный город террора внизу, под домами людей, мечетями, магазинами и школами».

По словам Герцога, ЦАХАЛ буквально накануне визита Блинкена раскрыл огромную «фабрику террора» под гуманитарным коридором, который Израиль использует для помощи гражданскому населению Газы.

В Армии обороны уточняют, что это крупнейший объект по производству оружия, обнаруженный в Секторе Газа, с подземными мастерскими, которые, по словам представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари, использовались для производства ракет большой дальности, способных поражать цели на севере Израиля. Помимо ракет, мастерские производили копии или модификации стандартных боеприпасов, таких как минометные снаряды, и были соединены через подземные шахты с сетью туннелей, используемых для транспортировки оружия боевым подразделениям ХАМАСа по всему Сектору Газа:

«Заводы по производству ракет расположены внутри гражданских заводов с расчетом на то, что Израиль не будет атаковать гражданские заводы. И это большая проблема – как разрушить военную структуру, которую мы видим здесь, но в то же время минимизировать ущерб, наносимый гражданским объектам. Мы обнаружили два подобных объекта прямо под дорогой, по которой гуманитарная помощь движется от контрольно-пропускного пункта Рафах на север Газы. А это промышленный завод, который создавал ракеты, ракеты дальнего действия. Это ракеты, радиусом действия в 100 километров, которые производились здесь, а затем спускались с помощью лифтов в большой туннель, предназначенный специально для этого. Все это сделано из материалов двойного назначения, которые Израиль предоставляет палестинцам через пограничный переход. Эти материалы предназначались для сельского хозяйства, для производства удобрений. Эти станки с программным управлением предназначались для больниц. Цемент предназначался для строительства домов. Вместо этого ХАМАС построил террористическую инфраструктуру в виде туннелей, ракеты в качестве основного производства».

Тем не менее, даже такие доказательства не убеждают ни соседей Израиля, ни даже некоторых из его союзников. Арабские страны настаивают на немедленном прекращении огня, и Энтони Блинкену явно не удалось их переубедить. Комментируя свои встречи, госсекретарь выразил осторожный оптимизм, но не стал вдаваться в подробности переговоров. Впрочем, Блинкен везде давал понять – ключевым компонентом рецепта мира в регионе должно стать создание независимого палестинского государства.

«Где бы я ни был, я встречался с лидерами, которые были полны решимости предотвратить распространение конфликта, с которым мы сейчас сталкиваемся. Мы делаем все возможное, чтобы сдержать эскалацию и предотвратить расширение конфликта. Будущее региона должно быть интеграцией, а не расколом и не конфликтом. И еще, чтобы это произошло, нам нужно увидеть создание независимого палестинского государства. Никто из тех, с кем я разговаривал, не думает, что это будет легко. Мы все осознаем препятствия, и никто не думает, что что-то произойдет в одночасье. Но мы согласились работать над этим вместе».

Германская коллега Блинкена Анналена Бербок, также считает, что ключ к решению конфликта – реализация формулы «два народа – два государства». По мнению главы внешнеполитического ведомства Берлина, посетившей Египет перед намеченным визитом Блинкена, после окончания боевых действий контроль над анклавом должен перейти к реформированной Палестинской администрации:

«Если мы говорим о постоянном мире, то он должен быть обеспечен, прежде всего через безопасность. Мы всегда говорили об этом. Моя страна не понаслышке знает, что это значит. Это требует международной ответственности. Палестинцы должны нести ответственность за свою администрацию, поэтому я снова и снова подчеркиваю: роль Палестинской администрации, реформированной Палестинской администрации, это важная часть того, как все может выглядеть в будущем».

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, со своей стороны, вновь дал понять: все это возможно только при условии полного прекращения огня:

«Мы должны сосредоточиться на прекращении огня, решении вопросов безопасности, доставке гуманитарной помощи и предотвращении принудительного перемещения. Все предпринимаемые шаги направлены на подталкивание к принудительному переселению. Не может быть, чтобы два миллиона палестинцев оказались в ловушке в районе на юге, где не обеспечены элементарные потребности. Мы не видели никаких реальных усилий по прекращению вынужденных перемещений. Мы предупреждаем всех: некоторые могут подумать, что расширение конфликта может быть политически выгодным. Но они полностью упускают из виду разрушительные последствия для народов региона».

Заявление представителя Каира, где Энтони Блинкену еще предстоят переговоры, - недвусмысленный намек на то, что Вашингтону, для успешного выполнения миссии, в первую очередь придется переубедить Израиль. И заставить его руководство отказаться от долгосрочной военной кампании. В противном случае исламский мир вряд ли поддержит какой бы то ни было план деэскалации. Что чревато реальным выходом конфликта за пределы Сектора Газа.

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