Пока Израиль продолжает операцию в секторе Газа, мировое сообщество пытается найти решение, которое бы привело к прекращению огня. ООН, несмотря на то, что Совбез в очередной раз не смог принять соответствующую резолюцию, настаивает на том, что если не остановить войну в самое ближайшее время, то катастрофы в регионе не избежать. При этом ХАМАС обещает убить заложников, если Израиль не остановится, а Россия обвиняет в сложившейся ситуации США.

Израиль близок к тому, чтобы взять под полный контроль север сектора Газа. Несмотря на то, что речь идет о примерно 20% территории анклава, это самый густонаселенный район и главный оплот ХАМАСа, признанного террористической организацией в США и ряде других стран. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в результате действий Армии обороны все больше боевиков складывают оружие и сдаются в плен:

«Десятки боевиков ХАМАСа складывают оружие и сдаются. Война в самом разгаре, и для полного разгрома потребуется больше времени, но это начало конца ХАМАСа. Я говорю террористам ХАМАСа: все кончено. Не умирайте за (Яхью) Синвара. Сдавайтесь сейчас».

Несмотря на призывы Израиля к боевикам, лидеры ХАМАСа заявляют, что намерены сопротивляться до конца, и угрожают убить заложников, если Иерусалим не прекратит боевые действия.

«Враг и его высокомерное руководство и стоящие за ними сторонники не смогут взять своих пленных живыми без обмена, переговоров и согласия на условия сопротивления», – заявил лидер боевого крыла ХАМАСа Абу Обейда.

После того как Совбез ООН не смог принять резолюцию о немедленном прекращении огня из-за вето США, ситуацию в Газе собирается обсудить Генеральная Ассамблея Всемирной организации. В оказавшемся в распоряжении СМИ проекте итогового документа содержится призыв к «немедленному гуманитарному прекращению огня», а также «немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников».

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркнул: когда мир отмечает 75-летие принятия Декларации прав человека, то, что происходит в Газе, неприемлемо:

«Сегодня мы живем среди потрясений и страданий, которые они порождают. Война: мои мысли обращены к миллионам людей, невыносимо страдающим на оккупированной палестинской территории, особенно в Газе, а также в Израиле, Судане, Украине, Мьянме и многих других местах. Я рассматриваю сегодняшнее событие как призыв к надежде и призыв к действию. В то время когда так мало солидарности и так много разногласий и близорукости, я рассматриваю это как призыв преодолеть поляризацию, призыв работать вместе, смело и принципиально, чтобы решить огромные проблемы, с которыми мы сталкиваемся».

А генсек Всемирной организации Антониу Гутерриш, выступая на посвященном ситуации в Газе форуме в Дохе, заявил, что Совет Безопасности оказался «парализован геостратегическими разногласиями», которые подрывают усилия по разрешению конфликта, и пообещал не сдаваться:

«После того как США наложили вето на резолюцию, призывающую к прекращению огня в Газе, авторитет и доверие к этому органу оказались серьезно подорваны задержкой с ответом на войну. Мы столкнулись с серьезным риском краха гуманитарной системы. Ситуация быстро перерастает в катастрофу с потенциально необратимыми последствиями для палестинцев в целом, а также для мира и безопасности в регионе. Но я могу пообещать, что не сдамся».

После того как Россия в ходе заседания Совбеза обвинила США в деструктивной политике, превращающей Газу в «кладбище палестинских детей», также прибывший в столицу Катара глава российского МИДа Сергей Лавров повторил тезис Антониу Гутерриша о том, что нападение ХАМАСа произошло не в вакууме:

«Я думаю, что каждый может понять и согласиться с тем, что это произошло не в вакууме, я имел в виду десятилетия и десятилетия блокады, десятилетия и десятилетия невыполненных обещаний о том, что палестинцы получат государство бок о бок с Израилем в условиях безопасности и добрососедства. Опять же речь идет о культуре отмены: все, что вам не нравится в событиях, которые привели к той или иной ситуации, вы отменяете».

При этом Лавров отверг обвинения России в лицемерии. В том, что российские войска оказались в Сирии, Лавров также обвинил США:

«Я не считаю, что я лицемерю или Россия лицемерит. Мы никогда не скрывали операции, которые мы проводили в Чеченской Республике, мы никогда не скрывали то, что мы делали в Сирии по требованию законного правительства, члена ООН, борющегося с ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам» и другими организациями, возникшими после американской интервенции в Ираке».

Впрочем, мир и решение конфликта по принципу «два народа – два государства», к чему призывают ООН и представители мирового сообщества, – это, по мнению многих наблюдателей, не то, к чему на самом деле стремятся палестинские радикалы. Один из главных спонсоров ХАМАСа Иран дал понять: о мирном сосуществовании с Израилем не может быть и речи.

«Единственное, что есть общего между нами и оккупационным режимом Израиля, это то, что никто из нас не верит в решение о двух государствах, потому что Израиль не верит в решение о двух государствах. Я говорю, что должно быть одно, единое правительство, одна правящая система на палестинских территориях. Должна быть система, которая будет выбрана народом Палестины. И Израиль также считает, что должно быть только одно правительство, одно государство – Израиль, включающий все палестинские территории. Народ Палестины, первоначальный, как мы повторяем, – это евреи, христиане и мусульмане, и они сами должны решить свое будущее», – заявил глава МИД Исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахийан.

На этом фоне Израиль твердо намерен выполнить главную задачу военной кампании – уничтожить ХАМАС. По мнению экспертов, говорить об окончании войны в ближайшей перспективе не приходится. На данный момент идет второй этап операции, завершить который в Израиле надеются в январе. Всего же, предположительно, будет четыре этапа. На третьем израильские войска обеспечат полный контроль над сектором Газа и буферную зону, и лишь на четвертом может идти речь о формировании в Газе нового правительства, не связанного с террористами. И весь этот процесс может занять долгие месяцы.

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