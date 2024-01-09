– Как вы думаете, почему в Абхазии возник топливный кризис?

Алхас Джинджал: Одна из возможных причин, сейчас сложно сказать, почему, но возможно одна из причин – это отсутствие антимонопольного законодательства. Данное законодательство у нас отсутствует и выходит, что у нас установится монополия на ввоз бензина в Абхазию, я так понял. Большинство заправок закрыто, работают только две заправочные станции: «Подорожник» и «Роснефть». То есть нам необходимо принять антимонопольное законодательство, чтобы как-то отрегулировать не только рынок бензина, но и другие сферы.

Светлана Ханагуа: Считаю, что это искусственно создается такая ситуация с бензином. Вообще если анализировать, почему, что и как, скорее всего, будет создаваться такая монополия, когда будет один завозчик бензина, остальных они как бы выживут с этого рынка и им будет выгодно, скорее всего. И если мы сейчас читаем в соцсетях, мы видим, как простые люди рассуждают на эту тему, они интересуются: почему нет нескольких стран, которые сотрудничают с Абхазией? После войны были страны, откуда мы завозили топливо. И понятно, когда несколько компаний завозят бензин, цена будет совершенно другая. Видно, что государство все монополизирует, и народ от этого все время проигрывает. Хочу сказать, что множество всяких инструментов есть у государства. Можно сказать, что это такая экономическая манипуляция. Это обыкновенное нарушение прав человека во всем, он не может добраться на работу, не может заправить машину. С нашими зарплатами цены все растут и растут. А бензин – это то, без чего современный человек не может вообще ни передвигаться, ни ехать на работу. Бензин – это жизненно необходимый фактор, и поэтому это не есть хорошо.

Виталий Читанава: Нельзя давить на бизнес, на других людей, кто завозил топливо. Я против этого. Сегодня один будет завозить бензин, только одна компания. А завтра какие-то продукты будет завозить только одна компания. Это только против людей. Я против этого. Было у нас в трудное время, когда завозился бензин, топливо из Турции. Надо налаживать и назло тем, кто нам навязывает, чтобы завозился только с одной стороны. Россия – наши братья, друзья, я просто удивлен! Но я не рекламирую, но я не слышал, чтобы «Роснефть», находясь в Абхазии, вела благотворительную деятельность. Я это не слышал, но я слышал, что есть компании, которые занимаются топливом, они помогают. И сегодня им не дают. Я заливаю бензин везде, на разных заправках, нет конкретной заправки, у кого я заливаю топливо. Но, например, такая компания, как «АЗиД», которая завозила из Турции, Европы. Пусть будет на 2 рубля дороже, но назло тем, кто навязывает такое, лучше ребятам, нашим людям покупать, может чуть-чуть переплачивать на 2 рубля, но покупать у того, кто честно работает. Я – за это, я выступаю против того, что происходит.

Роберт: Причины возникновения топливного кризиса в Абхазии мне не известны. Для того, чтобы иметь свое мнение о каком-либо предмете, вопросе, проблеме, нужно обладать полнотой информацией. Поэтому говорить о том, что мы что-то знаем или можем знать – не приходится.

– У вас возникли трудности на заправках?

Роберт: У меня ни разу не возникали трудности. Я пару раз заезжал в «Подорожник» и нормально заправлялся. Хотя я слышал, что есть трудности.

– А на других заправках вы не заправлялись?

Роберт: Я заправляюсь на всех, но последние два раза я заправлялся в «Подорожнике», там не было никакого топливного кризиса, не заметил я. Но слышал, что на других заправках есть. По телевизору видел собрание людей, занимающихся топливным бизнесом, и они выражали свою озабоченность по поводу указанных вопросов. Но опять же я с этим не сталкивался пока с проблемой, слава Богу.

Мужчина: Причины возникновения топливного кризиса, конечно, я не могу сказать, из-за чего возникли, но опять-таки сложности с топливом у нас были в недавнем прошлом тоже, с поставками и т.д. Но я думаю, что все заключается в том, что у нас есть государственная компания, если бы она имела возможность поставлять топливо, можно было бы какие-то определенные вопросы ставить и получить ответы на эти вопросы. А рынок у нас заполнен частниками и получается, что все поставщики – частники. И, видимо, какие-то сложности есть, появились, наслоение каких-то сложностей, не имеют возможность сегодня одни, вторые, третьи завозить и вот у нас возник такой кризис. Кто занимается этим бизнесом, каждому выгодно, чтобы к нему приезжали люди заправляться, и кто-то в этой борьбе одержал победу на данном этапе. Я так вижу. У нас есть госкомпания «Абхазтоп», необходимо дать ей возможность завозить топливо, изыскать какие-то финансовые средства, может быть и не было бы таких проблем.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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