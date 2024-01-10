В Грузии икону с изображением Сталина перенесли на более видное место

Икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина в тбилисском Соборе Святой Троицы (Самеба) вынесена на более видное место. Икона теперь размещена ближе к центральному входу.

Перенесли её после того, как накануне икона была облита краской. Видео из церкви опубликовала гражданская активистка Ната Перадзе.

После инцидента Перадзе была допрошена, заявляют в МВД. В свою очередь она сообщила правоохранителям о том, что получает сообщения с угрозами. Активистка потребовала от полиции принять все необходимые меры и наказать авторов сообщений с угрозами.

В ведомстве же сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает мелкое хулиганство. Материалы дела будут направлены в суд.

Напомним, что икону с изображением Сталина в Соборе Святой Троицы обнаружили прихожане. В ГПЦ заявили, что на иконах встречаются изображение даже тех персон, которые оскорбляли церковь и ее последователей и вели на них гонения. Однако часть общества выступает категорически против размещения подобной фрески в главном соборе Тбилиси.

Выяснилось, что икону в дар тбилисскому храму передали лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.