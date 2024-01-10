В 2024 году у Тбилиси «небывалый» бюджет – Каладзе

Такого бюджета, как в 2024 году, у Тбилиси не было, заявил на заседании правительства грузинской столицы мэр Каха Каладзе. К новому бюджету добавится часть сумм за счет не завершенных в 2023 году работ, в целом он составит 1 963 000 000 лари, сказал градоначальник.

«2023 год завершился достаточно успешно, что означает, что исполнение бюджета составляет до 95%. Что касается доходной части, то ее показатели превышены примерно на 100 миллионов лари. Кроме того, перешли средства от начатых в прошлом году работ, которые вместе с дополнительными доходами полностью отражены в бюджете текущего года. Исходя из всего этого, бюджет 2024 года, утвержденный в размере 1 763 000 000 лари, станет 1 963 000 000 лари, что позволит реализовать более важные и успешные для города проекты», – говорит Каха Каладзе.

Дополнительные суммы по конкретным направлениям распределят представители соответствующих служб мэрии, вместе с депутатами городского собрания.

«В ближайшее время мы предоставим жителям Тбилиси дополнительную информацию о том, на что будут потрачены дополнительные средства и какие мероприятия важны для города. У столицы никогда не было такого бюджета», – утверждает мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В текущем году запланированы важнейшие для города проекты, сообщает мэр. Работы «сопровождаются некоторым дискомфортом», однако по-другому невозможно, говорит Каладзе.

Между тем, его заместитель Ираклий Бенделиани уточнил, что в текущем году на центральном проспекте Руставели дорожные работы не запланированы, городские службы займутся ремонтом фасадов и крыш зданий.

«В ближайшее время будет объявлен тендер на проектирование. Он будет разделен на несколько лотов. Мы сдадим эти проекты через несколько месяцев, и примерно во втором квартале можно будет объявить тендеры непосредственно по ремонтным работам», – сказал Ираклий Бенделиани.

Кроме того, к концу месяца будет полностью восстановлено движение на проспекте Церетели, сообщил заместитель мэра.