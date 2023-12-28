Сегодняшняя сессия тбилисского сакребуло прошла в скандальной атмосфере. Оппозиция выступила против хаотичной застройки центра столицы. Тем не менее большинство проголосовало за проект, заявив, что не позволит оппозиции остановить развитие Тбилиси.

На сессии тбилисского сакребуло был поддержан план застройки территории бывшей шелковой фабрики. Этим же решением представительный орган самоуправления Тбилиси единогласно одобрил строительство двух небоскребов возле площади Героев, несмотря на возражения оппозиции и экспертов.

До августа 2023 года указанная территория принадлежала компании фонда «Карту» Бидзины Иванишвили. Затем активы были переоформлены на компанию, владелицей 100% акций компании является Марика Верулашвили, бывший член «Национального движения».

Согласно проекту, два небоскреба будут возведены в центральной части Тбилиси, где ежедневно тысячи автомобилей стоят в постоянных пробках. В двух зданиях, в 42 и 50 этажей, разместятся более 1000 жилых квартир и коммерческие площади, общая площадь проекта составит 155 600 квадратных метров.

Перед голосованием представители оппозиции заявили, что строительство многоэтажного комплекса в центре города сопряжено со многими рисками.

«Это действительно черный день в истории нашего города, когда на утверждение поступил крайне неудачный проект, который содержит огромные риски с точки зрения безопасности, дорожного движения и историко-культурного характера. Несмотря на все аргументы специалистов, этот проект был одобрен правящей партией», – говорит депутат фракции «Лело» Саба Буадзе.

В «Грузинской мечте» уверяют, что риски застрахованы и документы это подтверждают. По словам председателя сакребуло Георгия Ткемаладзе, проект очень важен для города, так как многочисленные АЗС и предприятия малого бизнеса создавали непроходимую полосу для движения автотранспорта. Новый проект облегчит движение возле набережной, заверял он:

«Этот проект полностью соответствует генеральному плану и предусматривает сохранение и развитие исторических зданий, а также реабилитацию спортивно-оздоровительного комплекса «Лагуна Вере», – отметил Ткемаладзе.

По мнению депутата от «Нацдвижения» Лиле Липартелиани, проект, напротив, противоречит духу и букве генерального плана Тбилиси:

«Во-первых, он нарушает сложившийся исторический облик города. Масштабное строительство в этом ареале противоречит как закону о культурном наследии, так и целому ряду пунктов генерального плана Тбилиси, это недопустимо».

По мнению депутата большинства Ираклия Хеладзе, оппозицией движет не забота к городу, а ненависть к отцу-основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили.

«У этих людей начинаются судороги при упоминании имени Бидзины Иванишвили. Они намеренно шумят и разбрасываются вводящими в заблуждение граждан заявлениями. Ничего у вас не получится, Бидзина Иванишвили продолжит благотворительную деятельность, а наш город продолжит развитие. Я бы пожелал оппозиции побольше ума, а нам, большинству, побольше денег», – подытожил свое выступление депутат.

«Зачетное выступление, коллега, место в партийном списке обеспечено!» – выкрикнул кто-то с задних рядов.

Проект подвергся критике со стороны гражданского общества и экспертов. Урбанист Цира Элисашвили рассказала СМИ о причинах, по которым на указанной территории не разрешено реализовывать проекты подобного масштаба:

«Политика, которая проводится по отношению к столице последние 20 лет, несмотря на смену власти, не меняется. Конец декабря – время, когда в сакребуло протаскивают самые одиозные проекты. Есть закон об охране культурного наследия, который определяет тип и объем строительства на конкретной территории. Этот проект своими размерами, масштабом, силуэтом и вертикальностью полностью противоречит этому закону. Помимо аспекта культурного наследия, вторым аргументом против проекта является перегруженность транспортных потоков. В-третьих, он закупоривает перспективы развития городского ландшафта. В этом районе, помимо этого проекта, запланировано несколько масштабных строек вдоль центральной магистрали, которая создаст бетонную завесу, за которой правый берег Куры просто останется невидимым. Власти создают в городе условия, непригодные для жизни, люди бегут из него».

План застройки – последний и основной этап утверждения проекта в городском совете. После этого дело возвращается в мэрию Тбилиси для получения разрешения на строительство. Ни у кого не возникает сомнения, что мэрия одобрит этот проект. На днях мэр Каха Каладзе категорически выступил против аргументов специалистов, поддержав строительство.

Подписывайтесь на нас в соцсетях