Акция у дома активистки Наты Перадзе – её обвиняют в «оскорблении иконы»

В Тбилиси у дома гражданской активистки Наты Перадзе проходит акция. Сторонники пророссийской группировки «Альт-инфо» обвиняют её в обливании краской иконы Матроны Московской в соборе Святой Троицы Тбилиси, на которой также изображен Иосиф Сталин. Ната Перадзе «оскорбила икону», заявляют собравшиеся. Они говорят, что «сами исполнят то, чего не исполнили государство и закон». Слышны оскорбительные выкрики в адрес активистки.

На месте мобилизованы наряды полиции, а МВД распространяет письменное обращение.

«Призываем организаторов и участников акции не выходить за рамки норм, установленных законом «О свободе слова и собраний». Любое факт нарушения будет немедленно предотвращен полицией, в рамках закона», – говорится в заявлении.

Напомним, что икону с изображением Сталина в Соборе Святой Троицы обнаружили прихожане. В ГПЦ заявили, что на иконах встречаются изображение даже тех персон, которые оскорбляли церковь и ее последователей и вели на них гонения. Однако часть общества выступает категорически против размещения подобной фрески в главном соборе Тбилиси.

Выяснилось, что икону в дар тбилисскому храму передали лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.

9 января икона была облита краской. Видео из собора опубликовала гражданская активистка Ната Перадзе.

В МВД же сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает мелкое хулиганство.