Москва отменила пошлины на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию

Россия отменила экспортные пошлины на вывоз нефтепродуктов и газа в самопровозглашенную республику Южная Осетия. Протокол о внесении соответствующих изменений в межправсоглашение опубликован на российском портале правовой информации. Пошлины отменены с 10 января, передает ТАСС.

Нулевая пошлина применяется для объемов, согласованных Москвой и Цхинвали, для поставок сверх них действует установленная РФ стандартная ставка.

Также стороны договорились о нулевых пошлинах на 2024 год на несколько других видов продукции: пластмасс, черных металлов и изделий из них, алюминия и изделий из него.

Ранее абхазские власти обратились к Москве для решения проблемы с поставками нефтепродуктов. Дефицит топлива возник из-за решения России предоставить «Роснефти» и ее дочерним компаниям на шесть месяцев исключительное право на вывоз нефтепродуктов из России в Абхазию и Южную Осетию.

С 1 октября 2023 года правительство России установило новые вывозные пошлины на ряд товаров для всех стран, не входящих в ЕАЭС.