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25 тысяч литров этилового спирта пытались вывезти из Южной Осетии в Северную

По информации российской Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), из самопровозглашенной республики Южная Осетия в Северную Осетию пытались незаконно вывезти более 25 тысяч литров этилового спирта – под видом фармацевтической субстанции.

Груз был выявлен в конце декабря на Владикавказском таможенном посту Управления Северо-Осетинской таможни, однако СМИ об этом сообщили лишь 10 января.

В настоящее время этиловый спирт в полном объеме изъят и передан в АО «Росспиртпром» на досудебное хранение.

Югоосетинские власти сообщение российского ведомства пока не комментировали.

  • В ноябре 2023 года в югоосетинском КГБ сообщили о задержании четырех жителей Цхинвали, которые занимались перекачкой больших объемов горюче-смазочных материалов «с югоосетинской на грузинскую территорию». Местные спецслужбы заявляли о реализации «комплекса мероприятий по установлению обстоятельств осуществления контрабандной деятельности».

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