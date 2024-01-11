Патриархия Грузии просит дарителей изменить икону Матроны Московской

Патриархия Грузии просит дарителей иконы Матроны Московской, на которой изображен и Иосиф Сталин, внести в нее изменения, в противном случае это обещают сделать в самой патриархии.
«Так как встреча И. Сталина со св. Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской Церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконографии», – говорится в распространенном сообщении.
В патриархии прокомментировали и акт обливания краской иконы:
«Из-за одного из эпизодов, изображенных на иконе святой Матроны в соборе Святой Троицы, в последние дни не прекращаются противоречивые разговоры и противостояния, которым придан некий политический вид. При этом икона стала объектом совершенно неоправданных оскорбительных действий, и напряжение еще больше возросло».
Что касается изображения Иосифа Сталина на иконе – в целом это не противоречит канонам иконописи, говорят в патриархии:
«Вообще, исходя из канонических правил иконографии, на иконе может быть изображен не только святой, но и реальные истории, связанные с жизнью святого, с изображением любого человека, в том числе правителей и простых людей, еретиков и гонителей христианской веры, даже мучители самого святого, однако это вовсе не означает, что икона прославляет этих лиц или приписывает им какие-то достоинства, но такие детали являются отражением неоспоримых фактов, связанных со святым».
- Напомним, что икону с изображением Сталина в Соборе Святой Троицы обнаружили прихожане. В ГПЦ заявили, что на иконах встречаются изображение даже тех персон, которые оскорбляли церковь и ее последователей и вели на них гонения. Однако часть общества выступает категорически против размещения подобной фрески в главном соборе Тбилиси.
- Выяснилось, что икону в дар тбилисскому храму передали лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.
- Российский политик Сергей Удальцов 7 января написал в телеграм-канале, что икона появилась в тбилисском храме благодаря его дяде –
исполнительному директору Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александру Удальцову.
- 9 января икона была облита краской. Видео из собора опубликовала гражданская активистка Ната Перадзе.
- В МВД сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает мелкое хулиганство.
- В связи с последними событиями правящая в Грузии партия планирует ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных зданий и объектов.
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