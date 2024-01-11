Патриархия Грузии просит дарителей изменить икону Матроны Московской

Патриархия Грузии просит дарителей иконы Матроны Московской, на которой изображен и Иосиф Сталин, внести в нее изменения, в противном случае это обещают сделать в самой патриархии.

«Так как встреча И. Сталина со св. Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской Церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконографии», – говорится в распространенном сообщении.

В патриархии прокомментировали и акт обливания краской иконы:

«Из-за одного из эпизодов, изображенных на иконе святой Матроны в соборе Святой Троицы, в последние дни не прекращаются противоречивые разговоры и противостояния, которым придан некий политический вид. При этом икона стала объектом совершенно неоправданных оскорбительных действий, и напряжение еще больше возросло».

Что касается изображения Иосифа Сталина на иконе – в целом это не противоречит канонам иконописи, говорят в патриархии:

«Вообще, исходя из канонических правил иконографии, на иконе может быть изображен не только святой, но и реальные истории, связанные с жизнью святого, с изображением любого человека, в том числе правителей и простых людей, еретиков и гонителей христианской веры, даже мучители самого святого, однако это вовсе не означает, что икона прославляет этих лиц или приписывает им какие-то достоинства, но такие детали являются отражением неоспоримых фактов, связанных со святым».